Ritorno al futuro: Il Musical, Casey Likes si unisce al cast nei panni di Marty McFly

Ritorno al futuro: Il Musical, pronto per il suo debutto a Broadway, ha un nuovo volto da presentare al pubblico. Casey Likes indosserà infatti i panni di Marty McFly nello spettacolo basato sulla pellicola del 1985.

Nel Musical di Ritorno al futuro, Marty McFly avrà quindi il volto di Casey Likes, come annunciato da The Wrap. L'attore si unisce a un cast precedentemente annunciato composto da Roger Bart, che presterà il suo volto a Doc Brown e a Hugh Coles che interpreterà George McFly. Altri attori coinvolti nello show verranno invece annunciati successivamente. La produzione londinese ha vinto il Best New Musical ai Laurence Olivier Awards.

Basato sul film del 1985, Ritorno al futuro: Il Musical trova dietro le quinte lo sceneggiatore originale Bob Gale e il compositore originale Alan Silvestri. Glen Ballard ha collaborato ai testi.

L'iconico film arriva quindi sul palcoscenico di Broadway seguendo "gli stessi ritmi della pellicola originale". Ritorno al futuro: il musical arriverà a Broadway venerdì 30 giugno 2023 mentre giovedì 3 agosto 2023 sarà in scena al Winter Garden Theatre di Broadway.