Ritorno al futuro: lo sceneggiatore risolve la questione del buco nella trama una volta per tutte

I fan di Ritorno al futuro hanno dibattuto a lungo sulla presenza di un buco nella trama del film, ma adesso l'intervento dello sceneggiatore del cult, Bob Gale, sembrerebbe aver risolto la questione una volta per tutte.

Solo poche ore fa il regista James Gunn ha definito Ritorno al futuro il film perfetto scrivendo su Twitter:

"Un film perfetto è qualcosa di diverso dal film preferito o da un gran film. Un film perfetto è qualcosa che è armonico dall'inizio alla fine senza errori visibili, che siano estetici o strutturali. Non ci sono errori logici. Ritorno al futuro potrebbe sembrare imperfetto (perché i genitori non ricordano Marty?), ma per me è comunque un film perfetto perché ci sono motivi per cui questa situazione potrebbe avere un senso (il tempo proteggere se stesso dagli stravolgimenti, etc..). O forse sono nella fase di negazione. Chi lo sa."

Anche la star Chris Pratt è intervenuta a difesa del cosiddetto buco nella trama di Ritorno al futuro commentando: "Forse i genitori lo ricordano come Calvin, non come Marty. Quando Marty ritorna al presente 1985, potrebbero essere passati anni da quanto i suoi genitori hanno forse notato la sconcertante somiglianza tra il loro figlio e quel ragazzo del liceo di 20 anni prima."

A quanto pare, Chris Pratt avrebbe ragione e la conferma arriva dallo sceneggiatore di Ritorno al futuro Bob Gale che ha dichiarato a Hollywood Reporter: "Tenete in mente che George e Lorraine conoscono Marty/Calvin per sei giorni quando ne hanno 17, e non lo rivedono mai più passato quel momento. Così, molti anni dopo, potrebbero ancora ricordare quel ragazzo interessante che li ha fatti uscire insieme per la prima volta. Ma se io chiedessi alle persone di ripensare al passato, quanto bene possono ricordare un compagno di scuola che hanno visto per un periodo di tempo limitato? O qualcuno con cui sono usciti una volta. Se non possiedi una foto, dopo 25 anni dovresti avere una memoria incredibile."

Gale conclude: "Così Lorraine e George potrebbero ricordare un episodio divertente in cui una volta hanno incontrato un ragazzo di nome Calvin Klein, e anche se pensano che il loro figlio sedicenne gli somigli sarebbe comunque un ricordo vago. Scommetto che molti di noi possono sfogliare gli annuari e trovare foto dei compagni di scuola che somigliano ai loro figli".