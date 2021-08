Rihanna, il regista di Annette parla della scena scritta per lei e poi tagliata

"Era una piccola parte scritta appositamente per lei", ha dichiarato Leos Carax, regista del musical Annette, a proposito della scena pensata per Rihanna e poi tagliata.

Leos Carax, regista di Annette, ha raccontato che nella sceneggiatura del musical era stata inserita anche una scena scritta appositamente per Rihanna, tagliata in seguito al rifiuto della cantante di prendere parte al progetto. Il film in questione è stato presentato a Cannes 2021 ed è interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard.

Nel 2017, i fan di Rihanna accoglievano con entusiasmo la notizia riportata da Variety, secondo cui la cantante barbadiana avrebbe fatto parte di Annette, il dramma musicale di Leos Carax. Il team di Rihanna, però, ha rapidamente smentito il rapporto, confermando alla stampa che la popstar non sarebbe apparsa nel film.

Ora, a distanza di quattro anni, dopo che Annette è stato presentato all'ultimo Festival di Cannes, il regista Carax ha rilasciato un'intervista a USA Today, all'interno della quale ha confermato di aver effettivamente scritto una parte nella sceneggiatura di Annette appositamente per Rihanna. La parte equivaleva ad un cameo in cui la cantante si esibiva con il personaggio che presta il nome al film, che possiede un vero e proprio dono vocale. Rihanna, però, ha rifiutato il ruolo. "Era una piccola parte scritta appositamente per lei", ha detto Carax a proposito del cameo, aggiungendo: "Avrebbe dovuto interpretare se stessa. Quando la piccola Annette diventa famosa, c'è un duetto con Rihanna. Ma poi quest'ultima si sente messa in ombra".

Annette ha aperto il Festival di Cannes 2021, raccogliendo un gran numero di recensioni positive. Sia Adam Driver che Marion Cotillard recitano in Annette ed interpretano rispettivamente un attore comico ed una cantante d'opera, la cui storia d'amore porta alla nascita di un essere speciale. Il film presenta canzoni originali scritte dagli Sparks, la band che ha lavorato ad Annette con Carax per quasi un decennio. Parlando con IndieWire, gli Sparks hanno rivelato che le origini del film risalgono ad un musical scartato da Tim Burton. "La prima volta che abbiamo scritto un film musicale in piena regola è stato il nostro adattamento di 'Mai, the Psychic Girl' per Tim Burton, che però non è stato realizzato", ha detto Ron Mael, aggiungendo: "Abbiamo imparato da quell'esperienza come incorporare il dialogo in un'ambientazione musicale che sembri naturalistica pur rimanendo stilizzata. È qualcosa che ci piace davvero".