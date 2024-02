Adam Driver e Leos Carax stanno sviluppando un nuovo film insieme

Dopo la loro ultima collaborazione in Annette, risalente al 2021, Adam Driver e Leos Carax starebbero lavorando a un nuovo film insieme, almeno stando a quanto dichiarato dall'attrice Juliette Binoche.

Detto questo, è possibile che tra non molto avremo un nuovo lungometraggio di Carax che di norma impiega tra gli otto-dodici anni per tornare. Parlando con AnOther Magazine, la Binoche - collaboratrice dei suoi primi cult Rosso Sangue e Gli amanti del Pont-Neuf - ha rivelato che Carax "ha un nuovo progetto con Adam Driver".

Si tratta di un'informazione che non è stata approfondita, anche se è probabile che la situazione cambierà presto; è possibile che si riferisca a It's Not Me, ma la Binoche non ha lasciato intendere nulla di simile. E se il nuovo progetto verrà presentato a Cannes, sicuramente emergeranno altri dettagli nelle prossime settimane.

L'ultima volta di Carax

Annette, ambientato a Los Angeles, raccontava la storia di Henry, un comico stand-up dal feroce senso dell'umorismo, e di Ann, nota cantante internazionale. La nascita della loro figlia Annette, una bambina eccezionale, cambierà il corso delle loro esistenze.

Prodotto da Chartes Gillibert, Annette è stata la sesta regia di Leos Carax tratta da un'idea originale dello stesso regista. Nel cast oltre a Driver, anche Marion Cotillard e Simon Helberg. Il film è stato presentato in concorso a Cannes 2021.