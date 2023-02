Rihanna è di nuovo incinta: la spettacolare esibizione al Super Bowl (VIDEO)

Rihanna è di nuovo incinta, la popstar lo ha rivelato mostrando il suo pancione nella spettacolare esibizione che ha regalato al pubblico durante l'half time del 57esimo SuperBowl. Il match si è giocato in Arizona tra i Kansas City Chief e i Philadelphia Eagles. La performance di Rihanna, durata 13 minuti, ha infiammato lo stadio ed è diventata virale sui social.

Sospesa su una piattaforma trasparente dello State Farm Stadium di Glendale, Rihanna, vestita di rosso, ha eseguito un mix delle sue principali hit. Gli spettatori del SuperBowl, hanno ballato al ritmo di Diamonds, Umbrella, Rude boy, Only Girl In the World, We found love, Work, Bitch Better Have My Money, All of the Lights di Kanye West e Wild Thoughts di DJ Khaled.

Rihanna ha potuto contare su una scenografia mozzafiato, il palco mobile saliva e scendeva. Attorno alla popstar, hanno completato la coreografia un nutrito numero di ballerini, tutti vestiti con una tuta bianca, con occhiali da sole scuri ed incappucciati.

Rihanna aveva partorito il suo primo figlio il 13 maggio 2022, ma la notizia era stata rivelata solo dopo una settimana. La cantante è legata dal 2020 al rapper A$AP Rocky.

Contemporaneamente all'annuncio della sua partecipazione al Super Bowl la star aveva annunciato che non sta preparando un nuovo disco. "Quando ho annunciato la mia partecipazione al Super Bowl mi sono detta 'oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire'. Devo tornare al lavoro, lo so. Farò della nuova musica, vedrete. Ma ora penso che il Super Bowl è uno dei palchi più grandi al mondo, tutti ti guardano. Insomma è una cosa davvero grande", ha detto Rihanna, il cui ultimo lavoro è Anti è risale al 2016.

Per la cronaca il Super Bowl è stato vinto dai Kansas City Chief che hanno battuto i Philadelphia Eagles 38 a 35.