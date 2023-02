Super Bowl 2023, Rihanna ha cambiato 39 versioni della scaletta: "Lo show celebrerà il mio catalogo musicale"

Con l'avvicinarsi del Super Bowl 2023 aumenta anche la curiosità miei confronti dell'esibizione di Rihanna. Per chi non lo sapesse, quest'anno sarà la prima interprete del rinominato Apple Music Super Bowl Halftime Show. Durante una recente intervista, la celebre cantante ha rivelato gli sforzi fatti per essere sul palco e i ragionamenti sulla scaletta che ha intenzione di proporre.

"Quando ho ricevuto per la prima volta la chiamata per esibirmi di nuovo quest'anno [al Super Bowl 2023] ho pensato, 'Sei sicura?' Sono passati soltanto tre mesi dal parto. Dovrei prendere decisioni importanti come questa in un momento del genere? Potrei pentirmene", ha detto Rihanna durante la conferenza stampa dell'Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show di giovedì (tramite billboard.com), "Ma quando diventi mamma succede qualcosa dentro di te, e senti di poter affrontare il mondo. Il Super Bowl è uno dei più grandi palcoscenici in assoluto, quindi, per quanto spaventoso fosse, perché non salivo su un palco da sette anni, c'era qualcosa di esaltante in questa sfida... È importante che mio figlio lo veda".

Successivamente la cantante ha parlato della preparazione della scaletta, cercando di trovare le hit giuste che la rappresentassero, rispettando le tempistiche concesse dal Super Bowl 2023: "Quella è stata la parte più difficile: decidere come massimizzare la performance in 13 minuti e anche festeggiare. Questo show sarà una celebrazione del mio catalogo musicale nel modo migliore in cui avremmo potuto metterlo insieme. Stiamo cercando di stipare 17 anni in 13 minuti... ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel restringere il campo" per poi continuare "Ci sono probabilmente circa 39 versioni della setlist in questo momento. Siamo al nostro 39esimo tentativo. Ogni piccolo cambiamento conta, sia che io voglia una chitarra tagliata fuori, qualcosa in sordina, o aggiungere semplicemente una canzone nuova, se non eliminarla proprio".

Vi ricordiamo che il Super Bowl 2023 si svolgerà domenica 12 febbraio a Glendale, in Arizona.