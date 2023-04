I Puffi: Rihanna darà voce a Puffetta nel nuovo film animato

Rihanna farà parte del cast del nuovo film animato con protagonisti i Puffi, in arrivo nelle sale americane il 14 febbraio 2025.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto da Paramount Pictures e Nickelodeon Movies.

I primi dettagli sul nuovo progetto

Nel nuovo lungometraggio animato dei Puffi la star della musica Rihanna darà voce a Puffetta.

Brian Robbins, presidente e CEO di Paramount e Nickelodeon, e Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation e Nickelodeon Animation, ha dichiarato: "Da parte del nostro studio e dei nostri partner creativi di LAFIG, non potremmo essere più entusiasti nell'aver trovato la nostra Puffetta in una delle star più amate al mondo. Con l'appeal creativo e i talenti musicali di Rihanna, c'è un'enorme opportunità di elevare la pietra di paragone culturale dell'universo dei Puffi in un modo che non è mai stato fatto prima".

Da Ludwig Göransson a Rihanna, Black Panther: Wakanda Forever è una grande esperienza musicale

Tra i produttori del film, che sarà co-diretto da Chris Miller e Matt Landon, ci saranno anche Jay Brown, Tyran "Ty-Ty" Smith, e Ryan Harris. Rihanna, oltre a essere produttrice, comporrà e interpreterà le musiche e le canzoni originali per il film.