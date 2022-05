Rihanna è diventata mamma: la cantante ha partorito un maschietto

Rihanna ha partorito un maschietto lo scorso 13 maggio, il primogenito per la cantante, legata dal 2020 al rapper A$AP Rocky. La notizia è stata diffusa da TMZ che ha specificato che il nome del nuovo arrivato è ancora top secret.

Rihanna continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sua gravidanza, è stato solo alla fine dello scorso gennaio che la cantante ha rivelato al mondo di essere incinta, mostrando il pancione durante una passeggiata nel centro di New York con A$AP Rocky. Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova la resistenza della star, prima si è parlato del tradimento, poi smentito, di A$AP Rocky con Amina Muaddi, designer di calzature. Pochi giorni dopo, il rapper è stato arrestato, A$AP Rocky sarebbe coinvolto in una sparatoria dello scorso novembre.

Ora è arrivata, finalmente, una buona notizia per la cantante: è nato il suo primogenito. Il parto è avvenuto lo scorso 13 maggio a Los Angeles, la notizia è trapelata solo oggi grazie a TMZ. Il portale, comunque, non è stato in grado di anticipare il nome che i genitori hanno scelto per il loro primo bebè che, quindi, rimane ancora top secret.

A Rihanna sono arrivate, attraverso Instagram, anche le felicitazioni di Chris Brown. I due sono stati fidanzati dal 2008 al 2009 ma la loro storia è stata segnata da episodi di violenza domestica. Il cantautore non ha nominato esplicitamente la sua ex, ha pubblicato, nelle sue storie di Instagram, l'icona di una donna incinta con un cuore e le mani giunte, aggiungendo "congratulazioni".