Black Panther: Wakanda Forever, sembra che Rihanna abbia già registrato due canzoni

Black Panther è stato acclamato anche per la sua colonna sonora, vincitrice di un Grammy e in cima alle classifiche per settimane.

Di fronte a un simile precedente, il sequel Black Panther: Wakanda Forever deve cercare di essere all'altezza e sembra che Rihanna stia collaborando con Marvel.

Sono emerse diverse segnalazioni secondo cui Rihanna inserirà una o due nuove canzoni nella colonna sonora di Black Panther 2, inclusa la canzone dei titoli di coda.

Rumors are flying and I can add to them: I've been hearing for weeks that Rihanna is recording the end-credits song for BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. How do you follow up a classic like "All the Stars"? By snagging Rihanna's first big song in years. — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 17, 2022

Il giornalista del New York Times Kyle Buchanan è l'ultimo in ordine di tempo a riferire che Rihanna sta realizzando la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, come affermato in un post su Twitter:

"I rumor stanno fioccando e posso aggiungere che sono settimane che sento che Rihanna sta registrando la canzone dei titoli di coda per BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. Come si fa ad emulare un classico come "All the Stars"? Basta accaparrarsi la prima grande canzone di Rihanna dopo anni".

Black Panther: Wakanda Forevers, Shuri, Nakia, e Ramonda nel trailer

Hits Daily Double lo sosteneva da tempo. Si vocifera anche che Marvel e Disney collaborino con Westbury Road/Roc Nation/Def Jam Records per pubblicare un altro album "ispirato da" Black Panther: Wakanda Forever, come ha fatto il primo film con Black Panther: The Album, che è stato curato da Kendrick Lamar.

Quel concept album ha prodotto brani di grande successo come "Pray for Me" e "All the Stars", insieme a successi secondari come "The Ways", "Black Panther" e il brano vincitore del Grammy "King's Dead". Marvel seguirà l'esempio con Black Panther: Wakanda Forever.

Rihanna non pubblica brani da solista dalla fine degli anni 2010; in questo periodo di "inattività" ha lanciato molte aziende e marchi di successo, tra cui Westbury Road, attraverso Roc Nation (che è di proprietà della Shawn Carter/Jay-Z tramite Def Jam).

Se le voci si dimostrassero vere, potrebbe voler dire che Rihanna ha dato più che una mano nella cura della musica di Black Panther 2, al di là delle nuove tracce che pubblicherà per il film.

Sarebbe senza dubbio una scelta perfetta per il compositore: la cantante di origine caraibica ha tutte le influenze musicali di cui il compositore (e collaboratore del regista Ryan Coogler) Ludwig Göransson si sta servendo per la colonna sonora del film: mix di influenze africane, latinoamericane e hip-hop, che contribuirebbero a rendere fenomenali le scene di guerra contro il regno sottomarino di Talocan di origine azteca.

Black Panther: Wakanda Forever sarà nei cinema il 9 novembre.