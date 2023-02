Rihanna "non sapeva di essere incinta" già sulla copertina di Vogue

La popstar internazionale era apparsa sulla copertina di Vogue British lo scorso dicembre in cui era già incinta, ma senza saperlo.

Rihanna non aveva idea che nelle foto scattate per Vogue British e la sua copertina sarebbe apparsa per la prima volta incinta del suo secondo figlio. Lo ha rivelato la stessa popstar nel corso di alcune storie su Instagram.

La cantante, che ha rivelato nel corso del suo halftime show al Super Bowl di essere in attesa del suo secondo figlio, apparirà sulla copertina di marzo di Vogue insieme al fidanzato A$AP Rocky e al loro figlio di 9 mesi.

Nel condividere su Instagram le foto del servizio, Rihanna ha rivelato che, quando ha partecipato al photoshoot a dicembre, "non aveva idea" di essere incinta. "È pazzesco che entrambi i miei bambini fossero in queste foto e che la mamma non ne avesse idea", ha scritto.

Rihanna è salita sul palco di Glendale, in Arizona, con un vestito rosso acceso, rivelando il pancione e diventando la prima donna incinta a partecipare all'halftime show.

Star Trek Beyond: Rihanna svela il suo grande amore per la saga

Un rappresentante di Rihanna ha poi confermato la notizia della gravidanza a PEOPLE domenica sera.