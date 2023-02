Rihanna si esibirà agli Oscar 2023

Dopo la performance virale al Super Bowl, Rihanna si esibirà anche alla cerimonia degli Oscar 2023, prevista per il 12 marzo, eseguendo il brano di Black Panther: Wakanda Forever Lift Me Up.

La celebre e pluripremiata popstar Rihanna si prepara a una nuova performance canora. Nella giornata di ieri è stata infatti annunciata la sua partecipazione alla cerimonia degli Oscar 2023 che si terrà il 12 marzo al Dolby Theatre di Ovation, in quel di Hollywood, e sarà condotta da Jimmy Kimmel.

Rihanna canterà Lift Me Up, brano tratto dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever e che le è valso la sua prima nomination agli Oscar per "miglior canzone originale".

Lift Me Up è stata scritta dall'artista insieme al regista Ryan Coogler, al compositore Ludwig Goransson e a Jay Brown, CEO di Roc Nation. Il brano, utilizzato per i titoli di coda di Black Panther: Wakanda Forver, è stato concepito come un grande omaggio al compianto Chadwick Boseman.

Rihanna è di recente stata sotto ai riflettori per la spettacolare esibizione durante l'intervallo del Super Bowl dove ha mostrato il suo pancione, facendo capire a tutto il mondo di essere nuovamente incinta. Sospesa su una piattaforma trasparente dello State Farm Stadium di Glendale, Rihanna, vestita di rosso, ha eseguito un mix delle sue principali hit. Gli spettatori del SuperBowl hanno ballato al ritmo di Diamonds, Umbrella, Rude boy, Only Girl In the World, We found love, Work, Bitch Better Have My Money, All of the Lights di Kanye West e Wild Thoughts di DJ Khaled.