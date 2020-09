Rifkin's Festival: il trailer del nuovo film di Woody Allen

Arriva il primo trailer di Rifkin's Festival, il nuovo film di Woody Allen, co-prodotto da Wildside che verrà presentato in anteprima mondiale come titolo d'apertura del 68esimo San Sebastian Film Festival, in Spagna, il prossimo 18 settembre. Il contesto di una prima mondiale sembra molto appropriato per un film che debutterà nella cittadina basca, e si basa sulla confusione tra realtà e fantasia.

Rifkin's Festival è narrato dal marito di una coppia americana sposata (Wallace Shawn) che vola al San Sebastian Film Festival, dove si occupa di gestire la stampa accreditata. Il trailer di Rifkin's Festival mostra la coppia soccombere alla bellezza e al fascino della Spagna e della fantasia dei film. Anche la moglie, interpretata da Gina Gershon, soccombe al fascino di uno spavaldo regista (Louis Garrel) che manderà in tilt il protagonista. Tuttavia lui a sua volta prenderà in simpatia una bella e simpatica donna spagnola (Elena Anaya) che vive a San Sebastian.

Cafe Society: Woody Allen al photocall di Cannes 2016

Si tratta del del secondo capitolo spagnolo nella filmografia di Woody Allen, dopo Vicky Cristina Barcelona. Nel cast del film anche Sergi López e il premio Oscar Christoph Waltz. Nel 2020 Woody Allen ha pubblicato - tra mille polemiche e proteste - la sua auobiografia, A proposito di niente, tradotta e distribuita in Italia da La nave di Teseo.