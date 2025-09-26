Ridley Scott: "Soldato Jane è il miglior film a favore delle donne mai realizzato"

Ridley Scott non è nuovo a dichiarazioni altisonanti e controverse, soprattutto quando si tratta dei suoi film. La più recente riguarda Soldato Jane, la sua pellicola del 1997 con Demi Moore nei panni di un membro della Marina americana che si sottopone a un durissimo addestramento. Secondo Scott il film, che fece epoca per il look maschile della sensuale Moore, sarebbe il "miglior film a favore delle donne mai realizzato".

Nel corso di una discussione con Letterboxd è stato chiesto al regista inglese cosa ne pensasse della rinascita artistica di Demi Moore col body horror al femminile The Substance. Il regista ha bollato l'idea alla base del film come "kubrickiana", sminuendone l'originalità, per poi picchiare duro commentando che la regista Coralie Fargeat "in un certo senso ne ha perso il controllo".

Ridley Scott e Demi Moore sul set di Soldato Jane

La collaborazione con Demi Moore

Dopo aver detto la sua su The Substance, Ridley Scott ha parlato della sua collaborazione con Demi Moore in Soldato Jane.

"Con Demi, abbiamo fatto un film davvero molto bello con Soldato Jane. Penso che sia onestamente il miglior film pro-donne mai realizzato, persino migliore di Thelma & Louise".

Ridley Scott ha usato come pietra di paragone uno dei suoi film più amati, Thelma & Louise, divenuto negli anni un vero e proprio manifesto femminista. Di Soldato Jane, pellicola che vede Moore nei panni di una tenente della Marina scelta per sottoporsi a uno speciale addestramento che comporta tre mesi di durissime prove di resistenza a stress fisici e psicologici, sopportando fatiche e sofferenze, il film viene ricordato soprattutto per la trasformazione fisica di Demi Moore, che ha scolpito il fisico con mesi di allenamento e si è rasata a zero i lunghi capelli neri per sembrare più credibile.