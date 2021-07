Demi Moore, il suo selfie in bikini svela gli addominali di Soldato Jane

Demi Moore condivide un selfie in bikini mentre è in vacanza in Grecia, dimostrando di avere ancora addominali come quelli di Soldato Jane.

Demi Moore ha pubblicato un selfie in bikini in cui i suoi addominali d'acciaio sono ancora talmente evidenti da aver ricordato ai fan il duro allenamento a cui la sottopose Viggo Mortensen in Soldato Jane. Nella didascalia l'attrice ha scritto: "Preparandomi per un altro giorno in paradiso".

La Moore e le sue giovani figlie hanno passato molto tempo assieme negli ultimi mesi: recentemente le donne sono andate in vacanza in Grecia e hanno condiviso selfie statuari sotto il sole con dei paesaggi greci mozzafiato sullo sfondo.

Demi sta attualmente lavorando al nuovo film della sceneggiatrice/regista Amanda Kramer. Please Baby Please è la storia dei novelli sposini Suze e Arthur che, dopo aver assistito a un omicidio nelle strade di una surreale Manhattan degli anni '50, diventano la pericolosa ossessione di una banda che risveglia un dilemma dormiente sull'identità sessuale della coppia.

Quest'anno Demi e le sue ragazze hanno parlato più volte del lockdown, della pandemia e del fatto che lei e le sue tre figlie sono diventate i volti di Andie Swimwear. Demi, Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis possono essere viste sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo mentre posano insieme per la linea di costumi da bagno.