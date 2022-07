Demi Moore sul taglio di capelli di Soldato Jane: "Non so se sarei in grado di sfoggiarlo adesso"

Demi Moore è tornata a parlare del taglio di capelli di Soldato Jane dopo che la battuta di Chris Rock agli Academy Awards di quest'anno ha praticamente regalato al film una seconda vita. Ma la Moore avrebbe il coraggio di sfoggiare nuovamente il look da Navy Seal?

Demi è nel settore dell'intrattenimento da decenni ormai e nel corso degli anni ha cambiato acconciatura svariate volte; di recente la star ha riflettuto sui vari look che esplorato mentre parlava con una giornalista di People: "Ho fatto di tutto ai miei capelli. Li ho rasati. Li ho tinti. Ho avuto un caschetto."

"Quando non lavoro cerco di fare il meno possibil, quasi non li toccoe. È stressante per me anche se ho qualcuno intorno per scorciarli o lavarli. Se non devo andare da nessuna parte non li asciugo neanche, li lascio così come sono. E non li lavo neanche troppo spesso", ha concluso l'attrice.

Ma Demi Moore ha davvero intenzione di diventare di nuovo calva? La risposta è no: "Non so se sarei in grado di sfoggiare quel look oggi, soprattutto perché non ho idea di come ricrescerebbero. Inoltre i miei capelli lunghi infrangono gli standard patriarcali che gli uomini hanno imposto alle donne... secondo cui dovremmo avere i capelli corti una volta raggiunta la vecchiaia."