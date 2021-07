Riddick 4, Vin Diesel aggiorna sul nuovo film della saga: "La sceneggiatura è già pronta"

È decisamente un grande momento per Vin Diesel. Che sia Riddick 4, Fast & Furious o I Guardiani della Galassia, le celebri saghe cinematografiche di cui è parte integrante stanno proseguendo a vele spiegate, e dei nuovi capitoli di ognuna sono in varie fasi di sviluppo.

Per Fast & Furious dovremo aspettare davvero poco, dato che Fast & Furious 9 - The Fast Saga è in arrivo nelle sale a partire dal 18 agosto, e a gennaio 2022 si partirà già con le riprese del decimo film (diviso in due parti), come ha rivelato in questi giorni l'attore.

Per Guardians of the Galaxy Vol. 3, invece, si parla di 2023, ma da quanto anticipato anche dalla collega Karen Gillan, i preparativi per tornare sul set del film Marvel sono già iniziati.

Per quanto riguarda Riddick, infine, l'adattamento della la popolare saga videoludica che ha già tre capitoli alle spalle, Vin Diesel ha rivelato ai microfoni di GamesRadar che manca poco all'inizio delle riprese di Riddick 4.

"Il regista David Twohy ha scritto una sceneggiatura davvero fantastica" ha dichiarato l'attore "Ma immagino che approfitteremo del vantaggio fornito dai videogiochi e aggiungeremo un capitolo extra. Ma di certo, lo script del film è già pronto. Quindi posso dire con tranquillità che ci apprestiamo a girare il quarto capitolo di Riddick".

Riddick 4: Furya, così dovrebbe intitolarsi il nuovo film del franchise, non ha ancora una data d'uscita ed è ancora da stabilire anche quella di inizio riprese. Vi terremo aggiornati su quando, di preciso, vedremo Vin Diesel tornare nuovamente a vestire i panni di Richard B. Riddick.