Vin Diesel: il vicino di casa definisce "assurdo" il suo sistema di sicurezza

Vin Diesel è un fanatico della sua sicurezza. Probabilmente, però, l'attore si è fatto prendere la mano e ha ricevuto le critiche del suo vicino di casa, che ha definito "assurdo e maniacale" il suo sistema di sorveglianza.

Vin Diesel a Berlino 2006 per presentare Find Me Guilty

Il vicino di casa di Vin Diesel ha scritto una lettera al celebre volto di Dom Toretto che ha raggiunto anche le scrivanie di TMZ. La lettera recita: "Per diverse settimane ho assistito ad abusi perpetrati dai responsabili del tuo sistema di sorveglianza attorno alle nostre case e nella zona della spiaggia. Ci interrogano, bloccano la strada con i loro SUV e fermano le persone che camminano quando passi tu in bicicletta. In questa zona della Repubblica Dominicana non esistono minacce. Abbiamo avuto a che fare molte volte con attori del tuo calibro ma nessuna star ci ha imposto misure di sicurezza così arbitrarie e maniacali. Così facendo stai violando la pace del luogo e dei suoi visitatori".

A quanto pare, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'interruzione del traffico da parte della sicurezza per far attraversare la strada in bici alla famiglia di Vin Diesel. Una risorsa vicina all'interprete action, però, ha precisato che, quel giorno, furono necessari provvedimenti in più proprio a causa della presenza dei familiari dell'attore. La risorsa, inoltre, ha raccontato che, finora, Vin Diesel non ha mai avuto problemi del genere e che tutti i membri del suo sistema di sorveglianza sono dominicani in modo tale da favorire l'impiego di persone del luogo.

Noto per essere legato al franchise di Fast & Furious dal 2001, Vin Diesel ha interpretato anche Salvate il soldato Ryan, Pitch Black, xXx, Prova a incastrarmi e Billy Linn - Un giorno da eroe.