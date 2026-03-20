Vin Diesel svela chi sarà lo sceneggiatore dell'ultimo film di Fast & Furious

Il lavoro sul Fast Forever, l'undicesimo capitolo del franchise, sta proseguendo e il protagonista ha condiviso un nuovo aggiornamento per la gioia dei fan.

Il franchise di Fast & Furious si concluderà con l'undicesimo capitolo, che si intitolerà Fast Forever.

Il protagonista Vin Diesel ha ora condiviso online un altro atteso aggiornamento sul progetto che, negli ultimi anni, ha affrontato molti posticipi e ostacoli da superare.

L'annuncio di Vin Diesel sui social

Con un post condiviso su Instagram, l'attore ha annunciato: "25 anni. Otto registi. Innumerevoli autori, membri della troupe, interpreti, ognuno che ha dato qualcosa di reale a una saga che è sopravvissuta ai trend, ai cinici, e al tempo stesso. Quello non accade per caso... Accade perché le persone si impegnano e si immergono in qualcosa di più grande rispetto a ogni individuo".

Vin Diesel ha poi svelato chi sta occupandosi della sceneggiatura di Fast Forever: "Stando seduto di fronte a Mike Lesslie, sentendo quello che sta pianificando per contribuire a delineare il prossimo capitolo, quella stessa sensazione è tornata. Una storia con qualcosa di reale che batte all'interno".

Diesel ha poi ricordato quanta pressione ci sia nel realizzare il finale di una storia, sentendo la responsabilità legata a chi ha realizzato il progetto e agli spettatori che sono rimasti fino all'epilogo. La star ha spiegato che si usa quella sensazione per alimentare la propria passione, prima di aggiungere: "E quando scopri che tornerai a Los Angeles... Di nuovo nelle strade dove tutto è iniziato, qualcosa va al posto giusto. La città che ha fatto sentire vivo il primo film, ancora lì, ancora che regge. Tornare a casa per chiudere la storia nel modo giusto. Non si tratta di logistiche, è un dono".

Le emozioni vissute da Diesel

Vin ha quindi parlato di quanto siano importanti le sceneggiature e la sua reazione alla storia raccontata, dichiarando che vale la pena realizzarle quando si prova la sensazione che trovi il suo posto dentro di te e rimanga lì. Il protagonista di Fast and Furious ha aggiunto: "Quello è ciò che mi fa rimanere: l'incontro di artisti intorno a qualcosa che è importante. Una conversazione conduce a un'altra. Una collaborazione apre una porta che non sapevi fosse presente. Nessuno lo fa da solo. Nessuno lo ha mai fatto. Quel desiderio di costruire qualcosa insieme che nessuno di noi potrebbe costruire da solo, quella è la cosa che preferisco di questo lavoro e lo è sempre stata".

Lesslie scriverà la sceneggiatura del film, che sarà diretto da Louis Leterrier, basandosi sul lavoro compiuto in precedenza da Aaron Rabin e Zach Dean. Lo sceneggiatore, secondo alcune indiscrezioni, nei prossimi mesi dovrebbe essere impegnato anche nella stesura dello script del reboot di X-Men.