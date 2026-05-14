"Fratelli per sempre": Vin Diesel piange ricordando Paul Walker nel 25° anniversario di Fast and Furious

In una Cannes povera di star americane ci ha pensato Vin Diesel ad attiare l'attenzione del pubblico intervenendo sulla Croisette insieme a gran parte del cast di Fast and Furious per celebrare il 25° anniversario del cult che ha dato vita a un franchise miliardario.

Non sono mancante le lacrime di commozione quando Diesel ha ricordato il "fratello" Paul Walker, scomparso nel 2013 in un incidente automobilistico. A celebrare il ricordo dell'amico era presente al festival la figlia, Meadows Walker.

Vin Diesel e Paul Walker nel 2001 in Fast and Furious

L'anniversario di Fast and Furious a Cannes 2026

Cannes ha ospitato lo speciale anniversario di Fast and Furious con una speciale proiezione di mezzanotte al Grand Lumiere. Universal ha chiesto agli ospiti un dress code "casual chic" per rispettare lo spirito avventuroso del franchise, con Vin Diesel che si è presentato sul tappeto rosso indossando una giacca tempestata di strass su cui campeggiava la scritta "Fast Forever" (titolo dell'ultimo capitolo della saga, che uscirà nelle sale a marzo 2028).

Insieme all'attore, le star femminili del franchise Jordana Brewster e Michelle Rodriguez, entrambe in abito da sera, affiancate dal produttore Neal H. Mortiz e dal capo di Universal Donna Langley. Insieme alla delegazione del film era presente anche Meadow Walker, la figlia di Paul Walker.

"Non ho mai visto una proiezione di mezzanotte come questa in tutta la mia vita. Non è che questo film sia uscito da poco", ha esclamato scherzosamente Vin Diesel, sopraffatto dall'accoglienza calorosa riservata dal pubblico. L'attore ha poi ricordato di essere intervenuto a Cannes oltre trent'anni fa per presentare un cortometraggio e ha scherzato con il direttore del festival Thierry Fremaux esclamando: "Al diavolo il film. Sono qui solo una volta nella vita".

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Il ricordo commosso di Paul Walker

Vin Diesel si è fatto serio quando il discorso è caduto sul collega Paul Walker che, nel franchise, interpretava Brian O'Conner. "Non riesco a credere che vogliate vedermi piangere", ha detto Diesel. "Prego che nella vostra vita abbiate un fratello come Paul. All'inizio non era previsto nella sceneggiatura che questo ragazzo biondo con gli occhi azzurri diventasse un fratello per me".

Il divo ha proseguito: "Questo è un film in cui la fratellanza è stata introdotta nel nostro millennio, da me e mio fratello Pablo. La persona che non mi avrebbe permesso di venire qui da solo a rappresentare quella fratellanza è Meadow Walker."

Diesel si è poi voltato verso la figlia dell'amico per abbracciarla, rivelando ciò che lei gli aveva detto prima della premiere: "Mi ha detto, 'Ho 27 anni e sto guardando questo film che mio padre ha girato a 27 anni', e ho pensato 'Che profondità'. Se c'è una cosa che posso dire a tutti voi, è che Meadow è stata una fonte di grande forza e so che lui ne sarebbe molto orgoglioso".

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Come riferisce l'Hollywood Reporter, dopo la proiezione molti spettatori si sono commossi e hanno tributato una lunga standing ovation al cast. "Voglio solo che sappiate che l'unico motivo per cui stiamo realizzando il finale di Fast & Furious, che uscirà nel 2028, è grazie a ognuno di voi che ci ha donato il suo affetto e la sua lealtà. Ci fate venire voglia di rendervi tutti orgogliosi" ha concluso Vin Diesel.