Riddick 4: lo storyboard mostra in anteprima il ritorno del personaggio di Vin Diesel

Un nuovo storyboard di Riddick 4: Furya, quarto capitolo del fortunato franchise, mostra un primo sguardo al ritorno del personaggio di Vin Diesel.

Su Instagram, Vin Diesel ha condiviso nuove slide dello storyboard di Riddick 4: Furya che mostrano il ritorno del suo personaggio. Le immagini offrono uno sguardo ravvicinato del personaggio di Vin Diesel con indosso quella che sembra essere una tuta spaziale. Gli occhi di Riddick sono luminosi e ha un'espressione preoccupata sul viso.

Come le sue precedenti anticipazioni sul prossimo sequel, l'ultimo post di vin Diesel non ha rivelato molto su Furya. Tuttavia, le nuove immagini dello storyboard sono sicuramente allettanti. La menzione di un ragazzo con gli occhi che brillano potrebbe rappresentare una conferma del fatto che la trama Furya descriverà in dettaglio le misteriose origini del suo personaggio. Questa esplorazione del retroscena di Riddick potrebbe essere fatta attraverso l'introduzione di altri personaggi che sono come lui, come questo ragazzo misterioso che ha lasciato Riddick sbalordito. Come scrive Vin Diesel nella sua didascalia, questo è un aggiornamento entusiasmante per Riddick 4, anche se ancora non viene rivelato quando inizieranno le riprese.

Riddick 4, Vin Diesel aggiorna sul nuovo film della saga: "La sceneggiatura è già pronta"

Furya seguirà l'uscita di Riddick, del 2013, e al momento non è noto se avrà dei sequel. Riddick 4 è in fase di sviluppo da un po' di tempo ormai. Vin Diesel ci aggiorna via social sui progressi, anticipando il titolo e il fatto che probabilmente questa nuova avventura esplorerà le origini di Riddick.