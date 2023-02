Vin Diesel riprenderà il ruolo di Riddick nel nuovo capitolo della saga

Vin Diesel è pronto per tornare ad indossare i panni di Riddick nel quarto capitolo della saga, dove collaborerà ancora con lo sceneggiatore e regista David Twohy.

Vin Diesel ha accettato la sfida e tornerà a prestare il suo volto a Riddick, antieroe apparso l'ultima volta nel 2013. A distanza di anni, l'attore ha dunque annunciato l'inizio di una nuova avventura che lo vedrà protagonista di Riddick: Furya.

Vin Diesel, come riportato da Entertainment Weekly, ha rivelato che tornerà a collaborare con il regista David Twohy per Riddick: Furya, quarto capitolo della saga ambientata nel futuro.

Nel film, "Riddick torna finalmente nel suo pianeta natale, un luogo che ricorda a malapena e che teme possa essere lasciato in rovina dall'Impero dei Necromonger. Ma lì trova altri Furyan che combattono contro un nuovo nemico. Alcuni di questi Furyan sono più simili a Riddick di quanto avrebbe mai potuto immaginare".

"I nostri fan della legione lo hanno richiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti a onorare le loro richieste con Riddick: Furya", ha dichiarato il regista David Twohy. "La mia collaborazione con Vin e One Race può contare 20 fruttuosi anni di attività, poiché insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione animata e a fumetti per Internet. Questo nuovo evento sul grande schermo vedrà un ritorno al pianeta natale di Riddick, dove finalmente potremo esplorare le sue origini".

E voi cosa ne pensate della scelta di riportare il Riddick di Vin Diesel sul grande schermo con un nuovo capitolo?