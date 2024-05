Riddick 4: Vin Diesel tornerà sul set ad agosto per girare il nuovo capitolo della saga

Vin Diesel ritornerà presto sul set per le riprese di Riddick 4, capitolo della saga intitolato Furya.

Il cast e la troupe saranno impegnati in Germania, Spagna e Regno Unito a partire dal 26 agosto.

I dettagli del nuovo film

Alla regia di Riddick: Furya ci sarà il regista e sceneggiatore David Twohy. Vin Diesel sarà così ancora una volta l'antieroe Richard B. Riddick, un criminale che è evaso ed è ora ricercato da ogni cacciatore di taglie della galassia. Nel quarto capitolo della storia, il protagonista ritorna sul suo pianeta natale, un luogo che ricorda davvero poco e che teme sia ormai in rovina. Riddick trova però altri Furyan che lottano per sopravvivere contro un nuovo mostro e alcuni di loro sono più simili a lui di quanto potesse immaginare.

Vin Diesel, protagonista di Riddick, in una scena alle prese con una bestia feroce

Diesel sarà impegnato anche come produttore del film tramite la One Race Films e in collaborazione con Rocket Science e Thank You Studios.

Thowy ha diretto e scritto i tre capitoli precedenti della saga di Riddick e ha realizzato anche l'horror The Arrival e il thriller Below, mentre come sceneggiatore ha firmato lo script del film Il Fuggitivo con star Harrison Ford e Big Dogs che sarà diretto da Ridley Scott.