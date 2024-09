Riddick 4: iniziate le riprese del sequel con Vin Diesel

Vin Diesel sta girando un film, e non ha nulla a che fare con auto veloci. Proprio così, il prossimo capitolo di Riddick ha iniziato finalmente la produzione. Il regista David Twohy, che ha scritto e diretto tutti e tre i titoli del franchise, sta dirigendo il quarto film della saga, che si intitola Riddick: Furya.

Riddick 4: lo storyboard mostra in anteprima il ritorno del personaggio di Vin Diesel

I dettagli del quarto capitolo

La sinossi del film recita: "In Riddick: Furya, Riddick torna finalmente al suo mondo natale, un luogo che ricorda a malapena e che teme possa essere lasciato in rovina. Ma lì trova altri Furyan che combattono per la loro esistenza contro un nuovo mostro - e alcuni di questi Furyan sono più simili a Riddick di quanto avrebbe mai potuto immaginare".

Vin Diesel minaccia il nemico in una scena di Riddick

Furya, che vede Diesel riprendere il suo ruolo di antieroe del 28° secolo, sarà il quarto film di Riddick, dopo Pitch Black del 2000, The Chronicles of Riddick del 2004 e Riddick del 2013. Le riprese si svolgeranno in Germania, Spagna e Regno Unito e dureranno fino all'inizio di ottobre. Non è stata annunciata una data di uscita.

Diesel sarà impegnato anche come produttore del film tramite la One Race Films e in collaborazione con Rocket Science e Thank You Studios.

Thowy ha diretto e scritto i tre capitoli precedenti della saga di Riddick e ha realizzato anche l'horror The Arrival e il thriller Below, mentre come sceneggiatore ha firmato lo script del film Il Fuggitivo con star Harrison Ford e Big Dogs che sarà diretto da Ridley Scott.

Vin Diesel tornerà anche in Fast and Furious 11, ultimo capitolo della saga. Fast X del 2023 si è concluso con Letty (Michelle Rodriguez) e Cipher (Charlize Theron) che fuggivano dalla prigione del sito nero dell'Agenzia in Antartide - con Gisele (Gal Gadot), che era stata data per morta in Fast and Furious 6 del 2013, che emergeva da un portello di un sottomarino.

A quanto pare Fast & Furious 11 potrebbe tornare alle origini del franchise, e questo spianerebbe certamente la strada a sequenze d'azione più realistiche e con una maggiore partecipazione attiva del cast. Le recensioni di Fast X, come quelle di F9, sono state a dir poco contrastanti, e il prossimo film potrebbe cambiare la formula recente per offrire qualcosa di nuovo.