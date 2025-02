Rick and Morty: il Monopoly ispirato alla serie animata è in offerta su Amazon

Il Monopoly tematico di Rick and Morty è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 29,44€ con uno sconto del 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (30,99€) e del 26% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). I dettagli relativi Monopoly in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il Monopoly tematico di Rick and Morty segnalato è venduto e spedito da Amazon. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Monopoly Rick and Morty - Un viaggio interdimensionale nel classico dei giochi da tavolo

Il classico Monopoly si fonde con l'universo folle e geniale di Rick and Morty, dando vita a un'esperienza di gioco che trascende spazio, tempo e ogni logica convenzionale. Questa edizione tematica vi catapulta tra le dimensioni più assurde della serie, portandovi a comprare, vendere e scambiare luoghi iconici. Ma attenzione: qui le regole sono tutto fuorché ordinarie, e con pedivelle flooble, scatole gooble e altre sorprese, ogni partita è un'avventura degna di un episodio di Rick e Morty.

Perfetto per i fan della serie e per chi ama il Monopoly con un tocco di follia, questo gioco da tavolo offre sei gettoni da collezione e un tabellone personalizzato, rendendo ogni sfida un viaggio attraverso il Multiverso.