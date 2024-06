Rick and Morty: il Monopoly ispirato alla serie animata è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di Rick and Morty possono attualmente trovare il Monopoly tematico in offerta.

Fin dalla primissima pubblicazione sul piccolo schermo, Rick and Morty hanno saputo rapire per il loro spirito sui generis e per la gigantesca mole di citazioni e rimandi al mondo nerd, pop e cinematografico. In aggiunta a tutto ciò troviamo uno spirito narrativo che sa sempre e comunque sperimentare con i propri racconti, lavorando una serie animata ancora oggi seguitissima e amata da un grande pubblico che vuole farsi sorprendere e colpire senza troppi filtri. Da ciò anche un certo e ampio grado di riconoscibilità diventata, nel tempo, icona impossibile da reiterare e trovare altrove.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Monopoly di Rick and Morty in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 27,33€, con uno sconto del 21% sul prezzo mediano indicato. Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sul gioco in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un Monopoly tematico di Rick and Morty?

Nella scatola del Monopoly di Rick and Morty troverete il tabellone da gioco con i luoghi originali visti nella serie animata, i segnaposto creati apposta per questa specifica edizione del gioco da tavolo in questione, i dollari tematici e tanto altro. Come nelle più classiche partite, l'obiettivo sarà quello di conquistare il tabellone contro gli altri in partita ma... in un mondo e contesto narrativo del tutto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare.

Se anche voi siete fan di Rick and Morty approfittate di questa offerta su Amazon per avere un Monopoly unico nel suo genere, così da costruire partite divertenti e imprevedibili. Che sia per voi, per collezionismo, o anche come regalo per qualcuno innamorato della serie tanto quanto voi, si tratta sempre e comunque di un gioco da tavolo sia classico che sopra le righe, da avere.