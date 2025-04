Rick and Morty: annunciata la data di uscita dell'ottava stagione (e non è un pesce d'aprile)

Rick and Morty torneranno finalmente su Adult Swim con l'ottava stagione, che ha una data di uscita dopo tutto questo tempo. Per annunciare il teaser è stato organizzato un divertente pesce d'Aprile.

Potrebbe sembrare un pesce d'Aprile perché è stata annunciata con un pece d'Aprile, ma Rick and Morty torneranno ufficialmente! Da poco è stato rilasciato infatti il teaser dell'ottava stagione, in uscita il 25 maggio 2025 su Adult Swim (presumibilmente anche su Netflix), segnando il grande ritorno della serie dopo un anno di pausa.

Rick and Morty tornano con l'ottava stagione

La notizia è stata rivelata con un'irriverente trovata per il Pesce d'Aprile 2025, dimostrando ancora una volta quanto il network ami sorprendere i suoi fan.

Dopo una Stagione 7 che ha portato grandi cambiamenti, tra cui il nuovo cast vocale per i protagonisti, i fan si preparano a una stagione che promette equilibrio tra episodi autoconclusivi e sviluppo della trama principale. Ma non è tutto: oltre alla Stagione 8, la serie ha già confermato nuove stagioni fino alla Stagione 12, garantendo un futuro lungo e ricco di avventure interdimensionali.

Adult Swim è famoso per i suoi Pesci d'Aprile esagerati, e quello del 2025 è stato uno dei più elaborati di sempre. Invece di mostrare in anteprima un episodio della nuova stagione (come molti speravano), il network ha messo in scena un'intera rappresentazione teatrale live-action di Rick and Morty.

Durante lo show sono stati ricreati momenti iconici della serie, tra cui: Pickle Rick in versione teatrale, una versione live de "La Vasca d'Acido" oltre a una reinterpretazione dell'iconica sigla iniziale. Anche se non era questa l'anteprima della Stagione 8 che molti speravano, è stato un evento spettacolare e assurdo, in perfetto stile Rick and Morty.

Con una pausa di oltre un anno e un nuovo cast ormai consolidato, la Stagione 8 si prepara a essere un vero e proprio evento per i fan. Non resta che attendere il 25 maggio per scoprire cosa ci riserveranno Rick, Morty e il resto della folle famiglia Smith.