Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, accusato di violenza domestica

Justin Roiland, il co-creatore di Rick and Morty, è stato accusato di violenza domestica e rischia di essere incriminato.

Il 19 gennaio 2020 una donna, la cui identità non è stata svelata, sarebbe stata la vittima del filmmaker, con cui all'epoca aveva una relazione.

Secondo quanto riporta Variety, Justin Roiland dovrà affrontare legalmente le accuse penali in connessione con un caso di presunta violenza domestica avvenuta nel 2020. L'artista è stato quindi accusato di "violenza domestica con lesioni corporali e di sequestro di persona tramite minaccia, violenza, frode e/o inganno".

Roiland era stato rilasciato su cauzione, dopo aver pagato circa 50.000 dollari, il 13 agosto 2020 ed è stato citato in giudizio il 14 ottobre 2020.

Justin si è proclamato non colpevole e si è presentato in tribunale il 12 gennaio 2023. Per ora non è stata fissata una data per la prima udienza.

Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti le accuse rivolte al co-ceatore di Rick and Morty, serie in cui dà anche la voce a Rick Sanchez e Morty Smith.

La serie animata, nel 2018, era stata rinnovata per 70 episodi.

Justin ha inoltre creato Solar Opposites, in cui dà voce a Korvo.

Tra gli show a cui ha lavorato ci sono anche I Simpson, Robot Chicken e Community.