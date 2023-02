Rick and Morty: lo staff della serie svela i discutibili comportamenti di Justin Roiland

In questi mesi la storia di Justin Roiland ha lasciato senza parole i fan di sempre dell'animazione. Da quando il co-creatore di Rick and Morty è stato accusato di violenza domestica, la sua vita privata si è infranta direttamente sulla dimensione lavorativa, allontanandolo da tutti gli attuali progetti. Nuove dichiarazioni dallo staff della serie animata sembrano rivelare un nuovo lato della situazione, dipingendo un autore abbastanza instabile anche sul posto di lavoro.

Le dichiarazioni dello staff di Rick and Morty su Justin Roiland sono state riportate da The Hollywood Reporter che ha parlato con una dozzina circa di lavoratori nella famosa serie tv, dopo che hanno deciso di raccontare la propria esperienza. Da ciò che hanno detto ne fuoriesce un ritratto molto particolare di Roiland, descritto come piuttosto assente sul lavoro e non troppo impegnato nel proseguire la storia da lui stesso creata.

"A un certo punto durante la terza stagione di Rick and Morty, diverse fonti affermano che Roiland ha semplicemente smesso di farsi vedere - e quando si presentava negli uffici di Burbank, in genere evitava la stanza degli scrittori. In effetti i colleghi di Roiland spesso sapevano che c'era, dato che potevano sentire i suoi cani, o il suono della sua macchinina telecomandata, che aveva un microfono sopra", si legge in un report di THR.

Le storie dello staff continuano con aneddoti in cui lo si vede raccontare apertamente delle imprese sessuali con la partner, incluso il loro interesse per il sesso a tre. "Era qualcosa che abbiamo semplicemente ignorato perché era disgustoso", ha detto una fonte.

Rick and Morty, Elon Musk difende Justin Roiland: "Era il cuore della serie"

Dato che le assenze sul lavoro sembra fossero parecchie, a seguito delle pesanti accuse ricevute gli appartenenti allo staff hanno cercato in tutti i modi di evidenziare la situazione nelle ultime stagioni di Rick and Morty. Così, sempre nello stesso report, hanno specificato che non lo vedevano quasi mai in ufficio, per poi inviare una lettera a Adult Swim e a Warner Bros. Discovery, chiedendo alla società di rilasciare una dichiarazione e chiarire la posizione di Roiland nello show.