Rick & Morty, nuove accuse di molestie per Justin Roiland

All'inizio di quest'anno, lo sceneggiatore e doppiatore di Rick & Morty, Justin Roiland, era stato accusato di violenza domestica dall'ex-compagna, accuse poi archiviate. Nelle ultime ore, però, altre persone lo hanno accusato a loro volta.

NBC News ha pubblicato un articolo dove 11 donne e persone non binarie "hanno condiviso migliaia di messaggi con Roiland dal 2013 al 2022 e nove di loro hanno detto che lui ha portato la conversazione su temi sessuali espliciti".

Secondo il report, tre di queste nove avevano 16 anni quando hanno iniziato a parlare con Roiland. Una delle donne ha anche affermato che Roiland l'ha aggredita sessualmente durante un appuntamento su Tinder, "costringendola a praticare sesso orale" dopo che lei gli aveva detto "no".

La notizia delle accuse ha dato il via a un'ondata di fan che ha raccontato in maniera dettagliata gli incontri con Roiland online e di persona. Nonostante la rivelazione pubblica da parte di alcuni, il report della NBC include i dettagli di "quattro persone che non hanno pubblicato i loro messaggi online" ma che li hanno rivelati all'emittente.

Rick and Morty: archiviate le accuse di violenza domestica ai danni del creatore Justin Roiland

Un'altra donna ha rivelato alla NBC che Roiland "si è offerto di pagare un volo di andata e ritorno per Los Angeles per stare con lui" quando avevano solo 17 anni. "È stato necessario che qualcun altro mi facesse notare che il suo comportamento era inquietante e inappropriato prima che mi rendessi veramente conto di quello che avevo passato", ha rivelato. "Dal primo giorno ero solo un'altra conquista per lui. Credo che ciò che mi fa più male sia il fatto che in realtà non era mio amico".