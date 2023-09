Richard Linklater: 'Oppenheimer e Barbie sono la miglior cosa accaduta al cinema negli ultimi tempi'

Richard Linklater è un fan di Barbie? Si potrebbe dire così. Il regista di Boyhood ha infatti elogiato il film di Greta Gerwig, come anche Oppenheimer, definendoli "la miglior cosa accaduta al cinema di recente".

Life in plastic is fantastic

Barbie: Margot Robbie in una scena

Carlo Verdone ha detto la sua su Barbie e Oppenheimer, e Richard Linklater non è certo da meno.

All'autore di Before Midnight il successo dei due film dell'estate pare più che meritato, come ha rivelato in un'intervista con NME.

"Oppenheimer e Barbie sono la cosa migliore che sia accaduta al cinema negli ultimi tempi" ha addirittura dichiarato "Mandano un bel messaggio".

Barbenheimer: una pioggia di meme celebra l'uscita simultanea di Barbie e Oppenheimer negli USA

Della pellicole scritta e diretta dalla Gerwig, Linklater sembra aver apprezzato particolarmente un aspetto, ma ha elogi per il prodotto in generale.

"Mi sono piaciuti molto i numeri musicali. E anche il film in sé. Vale la pena vederlo almeno un paio di volte".

"Sono felice che questi film vadano bene" conclude poi, spiegando però che lui non ha interesse nel realizzare pellicole di tale scala "È il viaggio, non la destinazione quello che conta nel mio caso, come si usa dire. Perché partire per un viaggio? Perché vuoi vivere quel tipo di esperienza. Non sai esattamente di cosa si tratta, ma senti il bisogno di viaggiare. E per me è lo stesso quando realizzi un film. 'Non so dove arriveremo, ma sento il bisogno di provare e fare quest'esperienza".

Merrily We Roll Along

Sarà che anche lui è molto impegnato con la musica ultimamente, vista la lavorazione in corso della musical comedy Merrily We Go Along, un adattamento dell'omonimo musical di Stephen Sondheim e George Furth che vedrà nel cast Paul Mescal, Ben Platt e Beanie Feldstein.

Paul Mescal e le riprese di Merrily We Roll Along nel corso di 20 anni: "Penso sia folle!"

Sciopero a Hollywood a parte, che ne sta comunque rallentando la produzione, la pellicola di Linklater si prefigge nuovamente di azzerare la distanza tra tempo della storia e tempo del racconto, e seguirà "in tempo reale" la storia di un compositore du Broadway che lascia il teatro per divenire un produttore cinematografico.

Se tutto andrà secondo i piani, riporta Variety, Merrily We Roll Along arriverà nelle sale nel 2039.