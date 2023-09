Barbie, Carlo Verdone: 'Come sono entrato sono uscito. Forse mi è sfuggito qualcosa'

Carlo Verdone è un fiume in piena durante la conferenza di presentazione di Vita da Carlo 2, seconda stagione della serie disponibile in streaming su Paramount+ dal 15 settembre. Riflettendo sugli incassi stratosferici estivi e sulle hit che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico ammette di non aver apprezzato Barbie, confessando di essere entrato e uscito dalla sala.

"Questo è stato un successo per il cinema e per gli esercenti, è un successo per i proprietari di sale perché tanto pubblico è andato finalmente al cinema, ma non è un successo per il cinema italiano. È un film straniero. Ma ha un'idea dentro. Poniamoci la domanda 'Perché è piaciuto così tanto?' Aveva una sua curiosità".

Carlo Verdone risponde a Favino: "I problema non sono gli attori stranieri, ma i film italiani"

Pur riconoscendo il valore commerciale di Barbie, Verdone confessa di sentirsi lontano da quel tipo di cinema: "Io come sono entrato sono uscito, ma poi mi hanno detto 'Lo hai visto male questo film, è molto moderno'. Io non lo critico, forse mi è sfuggito qualcosa". Il regista e attore romanzo, confessa invece di apprezzare molto il cinema di Christopher Nolan: "Sono un fan di Nolan e Oppenheimer è un filmone. Forse è un po' troppo lungo, c'è qualche momento di noia, ma è un grande film".

Il regista si sofferma poi sulla fruizione del cinema italiano che, tranne rari casi, si limita al piccolo schermo: "Non riusciamo a invogliare il pubblico ad andare al cinema, si ferma tutto alla tv. Anzi, spesso lo vedono sui telefoni".