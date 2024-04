Hit Man, Glen Powell si è immerso talmente tanto nel ruolo da ingannare Richard Linklater

Glen Powell e Richard Linklater sono collaboratori e amici di lunga data nonché co-sceneggiatori nell'ultimo film del regista, Hit Man - Killer per caso, in uscita nelle sale italiane il prossimo 30 maggio. Nonostante si conoscano ormai da parecchi anni, Powell in Hit Man è riuscito a trarre in inganno Linklater.

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in una scena del film

Nel film, l'attore interpreta Gary Johnson, un uomo che lavora part-time al dipartimento di polizia di New Orleans come finto assassino incaricato di catturare persone che stanno cercando di assumere un sicario per eliminare qualcuno. Basato su un articolo di Texas Monthly, il film racconta le vicende di Gary mentre si cala in ogni sorta di personaggi, e nel frattempo corteggia una potenziale cliente (Adria Arjona) sotto le mentite spoglie dell'affascinante sicario Ron. Molteplici personaggi, tutti inventati da Glen Powell.

Ingannare il regista

Durante un evento tenutosi mercoledì sera a New York, Glen Powell ha parlato del processo di realizzazione del film:"Tutti i personaggi che interpreto in questo film, Rick non li ha visti prima che li interpretassi sul set. È un grande segno di fiducia! Sapevo quanto fosse nervoso, semplicemente non avevamo tempo. Diceva sempre che dovevamo vedere i personaggi in anticipo ma che dovevamo anche occuparci prima della riscrittura, del casting, e incontrare il sindaco per le location. All'improvviso arrivò il giorno decisivo e Rick mi disse 'Ce l'hai? [il personaggio]'. Ed io 'Sì, credo di sì'. Alla fine lanci idee a caso per vedere quali funzionano".

Nel cast di Hit Man, l'ultimo film diretto da Richard Linklater e presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sono presenti anche Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Molly Bernard ed Evan Holtzman. Glen Powell e Richard Linklater hanno già lavorato insieme in passato nei film Fast Food Nation e Tutti vogliono qualcosa. Powell di recente è stato protagonista, al fianco di Sydney Sweeney, della commedia romantica Tutti tranne te.