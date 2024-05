Nouvelle Vague: Guillaume Marbeck è Jean-Luc Godard nelle foto del film di Richard Linklater

Nonostante Hit Man - Killer per caso di Richard Linklater debba ancora debuttare nelle sale, il prolifico regista americano è stato di recente a Parigi per girare Nouvelle Vague, la sua cronaca della realizzazione di Fino all'ultimo respiro di Godard.

Se non di più: sono spuntati infatti annunci di casting per Jean-Pierre Léaud all'epoca de I 400 colpi di François Truffaut e per Martin Lassale all'epoca di Pickpocket di Robert Bresson. Con le riprese appena terminate, ci si potrebbe aspettare una prima autunnale, aspettative rafforzate dalla presentazione odierna del primo vero sguardo, per gentile concessione, ovviamente, dei Cahiers du cinéma.

Nelle immagini sono ritratti Guillaume Marbeck nei panni di Jean-Luc Godard (già svelato in un ritratto del cast e della troupe) e le riprese di una scena sugli Champs-Elysees. Nel frattempo, Jean-Louis Fernandez ha condiviso una foto del set in cui suggerisce che il team di scenografi dovrebbe essere pagato profumatamente.

Nouvelle Vague: Guillaume Marbeck nei panni di Jean-Luc Godard

Nouvelle Vague: Guillaume Marbeck nei panni di Jean-Luc Godard in un'altra immagine

Alle origini della Nouvelle Vague

Il film è stato girato da Linklater nel formato bianco e nero 1:33:1, lo stesso utilizzato da Godard per il suo iconico film, e sarà il primo progetto di Linklater girato interamente in francese. Il film ricostruirà la storia della creazione del movimento della Nouvelle Vague nel cinema francese e si concentrerà sulla produzione di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard del 1959.

Tra i personaggi del film ci saranno registi leggendari come Jean-Luc Godard, Jean Cocteau, Robert Bresson, Roberto Rossellini, Jean-Pierre Melville, Eric Rohmer e Jacques Rivette, la maggior parte dei quali è stata responsabile dell'ascesa della Nouvelle Vague negli anni Sessanta.

Nouvelle Vague è stato definito una "commedia" e una "lettera d'amore" alla Nouvelle Vague francese, a Godard e compagnia. In una recente intervista, Linklater ha confermato il progetto e lo ha descritto come "un film della Nouvelle Vague".