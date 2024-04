Hit Man: Glen Powell trasformista nel trailer della nuova commedia di Richard Linklater

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Hit Man, la nuova commedia co-scritta e diretta da Richard Linklater, con protagonista un Glen Powell trasformista e co-autore della sceneggiatura insieme al regista.

Descritto come un "neo-noir dai toni più accesi", il film è incentrato su Gary Johnson (interpretato da Powell), un professore universitario che funge da esca per la polizia. La sua bussola morale inizia ad offuscarsi quando si lega sentimentalmente a Madison (Arjona), una giovane donna affascinante forse legata ad attività criminali. La loro relazione appassionata dà il via a una sequenza di inganni e rischi crescenti.

La sceneggiatura, co-scritta da Linklater e Powell, si basa su fatti realmente accaduti. Nel corso di una recente intervista, il regista ha spiegato la struttura del film:

"Il film è piuttosto delimitato. È come se fosse tutto fino al momento in cui lei si rimette in contatto con lui, lui la incontra, ma c'è un momento nel film in cui decolliamo, una volta che la coppia si mette in moto. È lì che penso che il genere prenda davvero piede, tra il noir poliziesco e la screwball comedy. Il film è incentrato su questa relazione e sulle fantasie che abbiamo creato su di essa".

Hit Man: Glen Powell sicario irresistibile nel trailer del film di Richard Linklater

Linklater combina il noir tradizionale con un tocco di commedia romantica per elaborare i temi dell'identità, dato che il personaggio di Powell interpreta senza soluzione di continuità diversi personaggi e ruoli. Il cast stellare comprende Austin Amelio, Retta, Sanjay Rao, Evan Holtzman, Molly Bernard e Mike Markoff.

La data d'uscita è fissata per il 7 giugno prossimo. Powell e Linklater avevano già collaborato al precedente Tutti vogliono qualcosa.