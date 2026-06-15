Ribaltone Tú Sí Que Vales: Elisabetta Canalis si prende il sabato sera Mediaset

Il sabato sera di Canale 5 potrebbe essere vicino a un nuovo ribaltone. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un possibile cambio nella conduzione di Tú Sí Que Vales, con Elisabetta Canalis al centro dei rumor per un possibile nuovo ruolo nel talent di punta di Mediaset.

Tú Sí Que Vales, Elisabetta Canalis verso la conduzione al posto di Giulia Stabile

Secondo quanto riportato da indiscrezioni diffuse da Giuseppe Candela su X, il talent show del sabato sera di Canale 5 potrebbe vedere un importante cambio alla conduzione: al posto di Giulia Stabile, impegnata in un tour mondiale legato alla produzione con la star spagnola Rosalía, arriverebbe Elisabetta Canalis.

La Canalis affiancherebbe il duo composto da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mantenendo la formula ormai consolidata del programma. In giuria, invece, dovrebbero tornare i nomi storici: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli nel ruolo di "giurata popolare".

"Elisabetta Canalis sarà la nuova conduttrice dello show del sabato sera al posto di Giulia Stabile. La ballerina, alla guida della trasmissione dal 2021, è impegnata nel tour mondiale della star spagnola Rosalía - ha scritto il giornalista sul social - L'ex velina sarà affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Squadra che vince non si cambia, torneranno in giuria Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la giurata del popolo sarà Sabrina Ferilli" Mentre per la conduzione del segmento Lip Sync Battle si fa il nome di Belén Rodríguez.

Maria De Filippo a Tú Sí Que Vales

Dalla TV a Netflix e i rumor su Ballando con le stelle

Nel frattempo, il nome di Elisabetta Canalis circola anche per altri progetti. Come abbiamo visto nel trailer, la showgirl è coinvolta nel nuovo format internazionale Physical Italia, in arrivo su Netflix dall'11 settembre, un survival game che vedrà la partecipazione anche di volti dello sport come Federica Pellegrini, Jury Chechi e Tania Cagnotto.

Non mancano, infine, i rumor legati a Milly Carlucci e a Ballando con le stelle: il nome di Elisabetta Canalis era stato accostato anche al talent show. Pare infatti che la conduttrice le avesse proposto di entrare nel cast del programma, ma che lei abbia rifiutato l'invito. Lo stesso sarebbe accaduto a Chiara Ferragni, che sarebbe in attesa di una chiamata da Netflix per una docuserie sulla sua vita.