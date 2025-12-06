Tu sì que vales 2025, stasera su Canale 5 ultima puntata: ospiti, finalisti, montepremi e guida al televoto

Si accendono le luci dello Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma per l'attesissima finale della dodicesima stagione di "Tú Sí Que Vales", il talent show di Canale 5 che stasera, sabato 6 dicembre, in prima serata, subito dopo La ruota della fortuna, decreterà il vincitore assoluto di questa edizione.

Basato sull'omonimo format spagnolo, il programma ha nuovamente dominato la gara degli ascolti del sabato sera, battendo regolarmente il competitor di Rai 1, Ballando con le Stelle, confermandosi come la vera macchina da guerra autunnale del prime time Mediaset, con picchi di share che hanno raggiunto il 28,8% di share nella nona puntata.

Chi sono i finalisti di Tu sì que vales 2025

A contendersi il montepremi finale 100.000 euro in gettoni d'oro sono 16 artisti, Il vincitore sarà scelto unicamente dal televoto del pubblico da casa che potrà esprimersi tramite sms al numero 477.000.4 indicando il codice o il nome dell'artista scelto, o su app Wittytv o app Mediaset Infinity. Nel corso della serata sarà assegnato anche il premio Freshness del valore di 30 mila euro in gettoni d'oro. Ecco l'elenco in ordine alfabetico:

Airfootworks (Ginnasti)

(Ginnasti) Angela Aiello (Cantante)

(Cantante) Antonella Losavio (Cantante)

(Cantante) Austin Ware (Musicista)

(Musicista) Dundu Giganti di Luce (Marionettisti con spettacolari creazioni luminose)

(Marionettisti con spettacolari creazioni luminose) Duo Sirca Marea (Acrobati)

(Acrobati) Gennaro Desiderio (Violinista)

(Violinista) Giovanni Arena (Musicista)

(Musicista) Kay La Ferrera (Giovane mago)

(Giovane mago) Murmuration Concept (Compagnia di danza)

(Compagnia di danza) Ping Pong Pang (Ballerini)

(Ballerini) Sarah e Mauro Palumbo (Atleti di pole dance padre e figlia)

(Atleti di pole dance padre e figlia) Sky Skaters (Duo di pattinatori acrobatici)

(Duo di pattinatori acrobatici) Terry Fator (Ventriloquo, cantante e imitatore di fama internazionale)

(Ventriloquo, cantante e imitatore di fama internazionale) Valentin e Cristian (Ballerini)

(Ballerini) Zuka (Giocoliere e contorsionista)

La giuria di Tu sì que vales

Gran Finale della "Lip-sync Battle": Chi si Esibirà?

Il momento più atteso e divertente della serata non mancherà: la finale della Lip-sync battle, la gara comica e ironica in cui giudici e conduttori si sfidano in esibizioni di playback mozzafiato, è pronta a decretare il vincitore di questo segmento. Il parterre di partecipanti pronti a vestire i panni di grandi artisti della musica italiana e internazionale è d'eccezione. I giudici Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, insieme al giudice popolare Sabrina Ferilli, affronteranno l'ultimo, esilarante atto della sfida. Gli ospiti di questa finalissima che si esibiranno nella Lip-sync battle sono: