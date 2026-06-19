Tú Sí Que Vales anticipazioni prima puntata: Alessandra Mussolini debutta nel talent

Al via la nuova edizione di Tú Sí Que Vales: tra gli ospiti della prima puntata spicca Alessandra Mussolini, pronta a debuttare nella Lip Sync Battle accanto a volti amatissimi della TV.

Alessandra Mussolini al Grande Fratello
NOTIZIA di 19/06/2026

Le registrazioni della nuova stagione di Tú Sí Que Vales sono ufficialmente iniziate e arrivano le prime anticipazioni sulla puntata d'esordio. Tra conferme e nuovi ingressi nel cast, spunta un'ospite destinata a far discutere: Alessandra Mussolini debutta nel talent show di Canale 5 in una veste inedita. Una presenza che promette di accendere la prima serata tra performance, ironia e momenti imprevedibili.

Tra le novità più rilevanti c'è l'assenza di Giulia Stabile, impegnata per tutta l'estate con il Lux Tour di Rosalía. Al suo posto arriverà Elisabetta Canalis, già apparsa nei contenuti promozionali condivisi dal programma sui social. La showgirl avrà al suo fianco Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che continueranno a far parte del cast fisso. Confermata anche la giuria storica, con Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli, al fianco di Maria De Filippi.

Nelle prime puntate sono attesi numerosi ospiti: secondo le anticipazioni di Superguida Tv, tra i protagonisti ci sarà Alessandra Mussolini, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip. Con lei anche Raoul Bova, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Pierpaolo Spollon.

Tu Si Que Vales 2025 Giuria
La giuria di Tu sì que vales

Gli ospiti si sfideranno nella confermata Lip Sync Battle, il segmento introdotto nelle scorse edizioni, con esibizioni spettacolari e duetti inediti: tra i momenti più attesi, Maria De Filippi con Ambra Angiolini sulle note di Pazza Idea, la conduttrice sarà Patty Pravo mentre l'attrice si calerà nei panni di Luciano Pavarotti. Rudy Zerbi sarà in coppia con Pierpaolo Spollon. Orietta Berti e Luciana Littizzetto canteranno la sigla di Heidi. Le altre coppie sono composte da Raoul Bova e Sabrina Ferilli seguiti da Alessandra Mussolini e Paolo Bonolis,che divertiranno il pubblico sulle note di un brano di Bob Marley.

Tu Si Que Vales feat. Lip Sync Battle, l'edizione del riscatto che ha visto Maria De Filippi tornare regina Tu Si Que Vales feat. Lip Sync Battle, l'edizione del riscatto che ha visto Maria De Filippi tornare regina

Non mancherà il ritorno del personaggio Giovannino, pronto a riaccendere la storica "faida" con Sabrina Ferilli. Una buona notizia arriva anche per i fan di Belén: come già si sapeva, la showgirl argentina sarà la giurata speciale della Lip Sync Battle, e potrebbe essere presente in tutte le puntate della nuova edizione. Nel talent show tornerà anche Giovannino, pronto a dare il via alla sua faida con Sabrina Ferilli.

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