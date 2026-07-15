Tu Si Que Vales, tra gli ospiti della quinta registrazione c'è anche Can Yaman

Le anticipazioni della quinta registrazione di Tu Si Que Vales 2026 svelano il cast degli ospiti. Can Yaman sarà protagonista insieme a Fausto Leali e Valeria Marini e altri nomi dello spettacolo.

Proseguono le registrazioni di Tu Si Que Vales 2026, il talent show del sabato sera di Canale 5 prodotto dalla Fascino di da Maria De Filippi. Nella quinta puntata le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV segnalano che non mancheranno gli ospiti d'eccezione: tra i protagonisti spicca Can Yaman, affiancato da volti noti della musica, dello spettacolo e dello sport che prenderanno parte anche al divertente segmento del lip sync.

La nuova edizione è condotta da Elisabetta Canalis, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre Belen Rodriguez torna con uno spazio dedicato all'interno del programma. Confermata anche la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e dalla giurata del popolo Sabrina Ferilli, che già nella prima registrazione ha proseguito il divertente siparietto con Giovannino.

Can Yaman e gli altri ospiti della quinta registrazione di Tu Si Que Vales 2026

Tra gli ospiti più attesi della serata spicca Can Yaman, presenza ormai abituale nei programmi di Maria De Filippi e recentemente premiato con il Nastro d'Argento Internazionale per la serie Sandokan. L'attore turco sarà uno dei protagonisti della puntata insieme a numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

La giuria di Tu sì que vales

Per il segmento del lip sync, introdotto nella passata stagione e confermato anche quest'anno, arriveranno Fausto Leali, Valeria Marini, Clemente Russo e Alessandro Costacurta, pronti a esibirsi in coppia con i giudici. Le anticipazioni rivelano anche gli abbinamenti scelti per le performance musicali della quinta registrazione:

Sabrina Ferilli e Fausto Leali canteranno Non succederà più.

e canteranno Non succederà più. Maria De Filippi e Can Yaman renderanno omaggio a Riccardo Cocciante e Gianna Nannini .

e renderanno omaggio a e . Rudy Zerbi e Valeria Marini vestiranno i panni di Britney Spears e Michael Jackson .

e vestiranno i panni di e . Luciana Littizzetto e Clemente Russo si esibiranno sulle note di Maria Salvador.

e si esibiranno sulle note di Maria Salvador. Paolo Bonolis e Alessandro Costacurta interpreteranno Perdere l'amore nella versione portata al successo da Massimo Ranieri e Tiziano Ferro.

La quinta registrazione promette quindi uno spettacolo ricco di musica, ironia e ospiti di primo piano, elementi che continuano a caratterizzare il successo del talent show di Canale 5 in vista della messa in onda autunnale.