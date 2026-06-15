Belén Rodríguez torna in TV: il piano di Maria De Filippi per Tú Sí Que Vales

Belén Rodríguez potrebbe tornare protagonista a Tú Sí Que Vales: Maria De Filippi starebbe studiando un nuovo ruolo per la showgirl nel talent di Canale 5, tra conferme e indiscrezioni TV.

Negli ultimi giorni il nome di Belén Rodríguez è tornato al centro dell'attenzione mediatica per una serie di eventi che hanno riacceso il dibattito sulla sua vita professionale e personale. Tra la mancata conduzione de L'Isola dei Famosi e il recente ricovero al Policlinico di Milano dopo una crisi, la showgirl argentina ha vissuto settimane particolarmente delicate. Ora, però, per lei potrebbe arrivare una svolta televisiva inaspettata grazie a Maria De Filippi.

Il ritorno in TV con Maria De Filippi e l'ipotesi Tú Sí Que Vales

Secondo quanto riportato nella newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, per Belén Rodríguez sarebbe in arrivo una nuova opportunità professionale firmata da Maria De Filippi. La conduttrice la vorrebbe infatti coinvolgere nuovamente nello show Tú Sí Que Vales, ma con un ruolo diverso rispetto al passato.

L'idea sarebbe quella di inserirla nello spazio dedicato alla Lip Sync Battle, segmento leggero e spettacolare del programma impreziosito da ospiti importanti. Un ritorno, dunque, in un contesto già familiare per Belen, che aveva già partecipato al talent tra il 2014 e il 2022 come conduttrice.

Maria De Filippi e Belen ad Amici 25

Tra gossip, vecchie tensioni e nuove ipotesi televisive

I rapporti tra Belén e Maria De Filippi sono stati al centro del chiacchiericcio di Fabrizio Corona che, in una delle puntate di Falsissimo, ha raccontato che la conduttrice di Amici avrebbe allontanato la showgirl argentina dopo che le avrebbe chiesto di tornare alla conduzione di Tu sì que vales. Per smentire queste voci, Maria ha invitato Belén Rodriguez ad Amici 25, riservandole un caloroso abbraccio.

Nel frattempo, si parla anche di un possibile interesse da parte di Milly Carlucci per portare la showgirl nel cast di Ballando con le Stelle. Dopo alcune conferme già circolate su altri nomi noti come Francesca Pascale e Piero Marrazzo, l'idea sarebbe quella di arricchire ulteriormente il programma di Rai 1 con un volto molto popolare.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma il futuro televisivo di Belén sembra tutt'altro che fermo: tra Mediaset e Rai, la showgirl resta una delle figure più discusse e richieste del panorama dello spettacolo italiano.