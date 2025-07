Resident Evil, Zach Cregger promette un reboot ben poco fedele ai videogame: "La gente mi insulterà online"

Il regista di Weapons non ha alcuna intenzione di seguire la via tracciata dalla popolare saga di videogiochi e questo potrebbe irritare i fan più accaniti.

Zach Cregger non ha nessuna intenzione di restare fedele al plot dei videogame di Resident Evil per il suo reboot. Tanto i fan della popolare saga gli daranno la caccia online per insultarlo qualunque cosa accada.

Sebbene i fan di Resident Evil siano concentrati sull'uscita del nono videogioco, Resident Evil Requiem, il nuovo film in arrivo potrebbe attirare l'attenzione dei cinefili vista la presenza dietro la macchina da presa di Zach Cregger, autore dell'horror di culto Barbarians e del prossimo Weapons, misteriosa pellicola che è anche uno degli horror più attesi del 2025.

Al momento del preannunciato reboot si sa poco o niente se non che si intitolerà semplicemente Resident Evil. Zach Cregger, che ha dichiarato pubblicamente di essere un grande fan dei videogiochi, ha però messo le mani avanti spiegando di puntare a un adattamento molto libero.

Milla Jovovich in una scena raccapricciante

Zach Cregger non punta a compiacere i fan

Il regista ha svelato i primi dettagli sul reboot di Resident Evil nel corso di un'intervista a SFX in cui ha spiegato di adorare i videogame e di averli giocati tutti. Da buon conoscitore, però, il suo intento per il film in arrivo è fare qualcosa in più.

"Cerco di raccontare una storia che rispecchi autenticamente l'esperienza che si vive giocando, ma non voglio essere completamente fedele alla trama dei videogame. Voglio fare qualcosa di diverso" ha detto. "Pur non infrangendo alcuna regola, so che qualunque cosa faccia, i fan me ne diranno di tutti i colori, quindi perché preoccuparmi troppo del canone?".

I primi dettagli del reboot

Da quanto sappiamo finora, Zach Cregger prenderà il timone del reboot di Resident Evil per traghettare la saga versione nuove direzioni. L'attore Austin Abrams sarebbe già legato al progetto e si è vociferato dell'ipotesi di avere il premio Oscar Mikey Madison nei panni della protagonista femminile, ma il rumor per adesso non ha avuto seguito.

Al centro della trama, secondo le fonti del sito World of Reel, ci sarà un fattorino sfortunato che riceve l'incarico di consegnare un pacco in un ospedale isolato. Il giovane si ritrova però ben presto intrappolato in un'epidemia e deve combattere contro orde di creature mutanti pur di sopravvivere.