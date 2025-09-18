Resident Evil, un attore del Marvel Universe nel cast del reboot di Zach Cregger: ecco chi è

Dopo aver fatto visita al Marvel Cinematic Universe, le porte dell'iperviolento universo zombie di Resident Evil stanno per aprirsi per Paul Walter Hauser. L'interprete dell'Uomo Talpa ne I Fantastici 4: Gli Inizi è stato scelto dal regista Zach Cregger per affiancare Austin Abrams nel reboot targato Sony Pictures, come ha rivelato Deadline.

Per Hauser questo è un periodo lavorativo particolarmente intenso. Oltre al reboot Marvel de I fantastici 4, l'attore è apparso nel sequel della popolare commedia poliziesca Una pallottola spuntata, a fianco di Liam Neeson e Pamela Anderson, e a partire dal 23 ottobre lo ritroveremo nei cinema nel biopic Springsteen: Liberami dal Nulla nei panni del liutaio Mike Batlan.

Resident Evil riporterà sullo schermo la popolare serie di videogame che racconta le vicende di una squadra d'elite intenta a combattere un'orda di zombie che ha generato un lucroso franchise interpretato dalla star Milla Jovovich in grado di incassare oltre 1,2 milirdi al botteghino globale.

Un'immagine di Paul Walter Hauser

L'approccio al reboot: che cosa cambierà?

L'autore di Weapons Zach Cregger dirigerà il reboot utilizzando una sceneggiatura co-firmata con Shay Hatten. Per il momento i dettagli del plot del film prodotto da Constantin Film sono ufficialmente rigorosamente top secret, ma qualche anticipazione è stata diffusa dall'insider Daniel Richtman.

Secondo lo scooper, la storia seguirà Bryan, un giovane corriere di organi interpretato da Austin Abrams. La sua missione è consegnare un misterioso carico al Raccoon City General Hospital. Durante il viaggio, su una strada di montagna innevata, l'uomo investe accidentalmente una donna sconosciuta. Lei sopravvive, ma qualcosa di inquietante sembra verificarsi. Nel tentativo di soccorrerla, Bryan si ritrova nel mezzo di un'epidemia spaventosa fatta di mutazioni tentacolari e mostri bioingegnerizzati che mettono a rischio ogni forma di vita.

Qualche settimana fa, spiegando i suoi criteri nella scelta dei ruoli, Paul Walter Hauser ha dichiarato a Hollywood Reporter: Mi sento troppo competitivo e troppo affamato per mangiare contorni e fingere che sia un pasto. Preferisco aspettare il ruolo giusto. Quel giorno darò affamatissimo tanto che sembrerò stupido e farò una figuraccia"