Resident Evil, rivelata la trama del remake diretto da Zach Cregger

Il regista di Barbarian e del futuro Weapons riporta in vita il franchise di Resident Evil con una nuova storia horror: ecco la sinossi ufficiale e i primi dettagli sul cast.

I fan di Resident Evil possono finalmente dare uno sguardo alla direzione che prenderà il nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian e dell'atteso Weapons. Nelle scorse ore, infatti, sono emersi i primi dettagli ufficiali sulla trama del remake, che avrà come protagonista Austin Abrams, volto noto di Euphoria.

La nuova trama di Resident Evil firmata da Zach Cregger

Secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman, la storia seguirà Bryan, un giovane corriere di organi interpretato da Abrams. La sua missione è consegnare un misterioso carico al Raccoon City General Hospital. Durante il viaggio, su una strada di montagna innevata, l'uomo investe accidentalmente una donna sconosciuta. Lei sopravvive, ma qualcosa di inquietante sembra non tornare. Nel tentativo di soccorrerla, Bryan si ritrova nel mezzo di un'epidemia spaventosa, fatta di mutazioni tentacolari e mostri bioingegnerizzati che mettono a rischio ogni forma di vita.

Chemical Hearts: una scena del film con Austin Abrams

Al momento, Austin Abrams è l'unico attore confermato. Tuttavia, fonti vicine alla produzione parlano di trattative in corso con Mikey Madison, vista in Scream (2022), per un ruolo di primo piano. Sia Madison che Abrams hanno già esperienza nel genere horror: lui ha recitato in Scary Stories to Tell in the Dark (2019), lei ha dato vita a uno dei personaggi più iconici dell'ultimo capitolo di Scream.

Il ritorno sul grande schermo di un cult dei videogiochi

Il nuovo film si ispira all'omonimo franchise videoludico, che dal 2002 ha generato sette adattamenti cinematografici, la maggior parte interpretati da Milla Jovovich. La versione di Cregger promette di riportare il terrore alle origini, con un tono cupo e un'ambientazione che punta a rinnovare la tensione tipica della saga.

Una scena di Resident Evil

Prima di cimentarsi con Resident Evil, Cregger era conosciuto soprattutto per la sua carriera comica con il gruppo The Whitest Kids U' Know. Il salto verso l'horror è arrivato con Barbarian (2022), che ha riscosso un enorme successo di critica e pubblico, guadagnando un posto tra le sorprese cinematografiche dell'anno. Adesso, con la collaborazione di Shay Hatten (Army of the Dead, John Wick 4), il regista punta a lasciare il segno anche in uno dei franchise più amati e temuti della storia videoludica.