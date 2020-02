Resident Evil: la sinossi della serie Netflix trapelata in rete?

Resident Evil - The Final Chapter: Milla Jovovich in un momento del film

Netflix avrebbe pubblicato e poi prontamente rimosso la sinossi della serie basata sul videogioco Resident Evil, attualmente in lavorazione. Stando a quanto riportato dal sito Comicbook.com, il gigante dello streaming avrebbe aggiornato di recente il proprio Media Center, portale contenente materiali per la stampa internazionale, con una breve descrizione della premessa dello show.

Tale scritta è stata poi rimossa nei giorni scorsi, forse perché non era ancora il momento di diffonderla, ma tanto è bastato agli internauti più celeri per salvare la schermata originale e conservarla in modo permanente sul sito Web Archive. Questa la sinossi disponibile in rete: "La città di Clearfield, nel Maryland, è stata a lungo nell'ombra di tre giganti senza alcun legame apparente - la Umbrella Corporation, il defunto manicomio Greenwood, e Washington D.C. Oggi, 26 anni dopo la scoperta del T-Virus, i segreti di tutti e tre cominceranno a essere svelati tramite i primi segni di un'epidemia."

Resident Evil - The Final Chapter: Ali Arter in una scena del film

La notizia è ovviamente da prendere con le dovute pinze, ma sarebbe il primo dettaglio concreto sulla serie di Resident Evil a cura di Netflix, mentre è in lavorazione anche il reboot cinematografico di cui conosciamo il regista, Johannes Roberts, e l'intenzione di tornare alle radici horror del videogioco, componente che i film di Paul W.S. Anderson avevano progressivamente annacquato per concentrarsi sull'action.

Anche in questo caso non è noto quando inizieranno effettivamente le riprese, ma non c'è da stupirsi che sia il grande che il piccolo schermo vogliano sfruttare un brand che finora è stato molto redditizio: tra il 2002 e il 2017, infatti, i sei lungometraggi interpretati da Milla Jovovich hanno incassato 1,2 miliardi di dollari nel mondo intero, con un budget complessivo appena sotto i 300 milioni. Il più visto è stato l'episodio conclusivo, Resident Evil - The Final Chapter, con 312 milioni di dollari a livello globale.