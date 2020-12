Resident Evil: Milla Jovovich vorrebbe essere coinvolta nei nuovi film

Resident Evil tornerà nelle sale cinematografiche e Milla Jovovich, interprete di Alice nei film precedenti, ha rivelato che sarebbe felice di ritornare nell'adattamento per il grande schermo della saga ispirata ai videogiochi.

L'attrice, durante la promozione di Monster Hunter, ha confermato infatti che vorrebbe essere coinvolta in qualche modo nella realizzazione dei prossimi progetti.

Milla Jovovich, intervistata da ComicBook.com, ha dichiarato: "Resident Evil è una parte così enorme della mia vita, sotto molti punti di vista. Ero una grande fan del videogioco ed è per questo che ho voluto essere coinvolta nel film. Quindi sarei sempre felice di tornare nell'universo di Resident Evil".

La star ha aggiunto: "Credo sia un posto talmente divertente in cui trovarsi ed è una realtà così grandiosa. Ho trascorso metà della mia carriera in quel mondo. Sarei felice di farne ancora parte. So che chiunque lo stia facendo ora si sta divertendo moltissimo".

Il regista Paul W.S. Anderson, invece, ha confermato che ha chiuso con Resident Evil dopo The Final Chapter: "Per me era il momento giusto per andarmene. Ho fatto quello che avevo detto e ne sono immensamente orgoglioso. E penso che siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo".

Il nuovo lungometraggio ambientato nel mondo di Resident Evil sarà diretto da Johannes Roberts e tra i protagonisti ci saranno Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough,Donal Logue, Chad Rook e Lily Gao.

La storia racconterà quanto accaduto la notte del 1998 a Raccoon City che ha dato il via agli eventi mostrati nel franchise.

Scodelario avrà la parte di Claire Redfield, John-Kamen sarà Jill Valentine, Amell interpreterà Chris Redfield, Hopper avrà il ruolo di Albert Wesker, Jogia è Leon S. Kennedy e McDonough avrà il ruolo di William Birkin.