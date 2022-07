Resident Evil: Infinity+ celebra il ventennale con la saga completa in streaming

Infinity+ celebra i 20 anni dall'uscita del primo film di Resident Evil nelle sale italiane con il cofanetto completo della saga, disponibile in streaming!

A distanza di 20 anni dall'uscita di Resident Evil, su Infinity+ è possibile vedere o rivedere in streaming la saga completa con protagonista Alice, interpretata da Milla Jovovich.

Era il 5 luglio del 2002 quando nelle sale italiane uscì Resident Evil, primo capitolo della saga horror d'azione, ispirata alla celebre e omonima serie di videogiochi. Da oggi 5 luglio sarà disponibile il primo capitolo Resident Evil, diretto da Paul W.S. Anderson. Nel sottosuolo di Racoon City, l'Alveare - il laboratorio segreto della Umbrella Corporation - porta avanti esperimenti illegali. A causa di un incidente, il computer centrale sigilla la base e stermina tutti coloro che si trovano al suo interno. L'Umbrella Corporation manda una squadra a investigare sull'accaduto e limitare i danni dei residui degli esperimenti. Alla squadra si aggiunge la ricercatrice Alice (Milla Jovovich) risvegliatasi senza memoria a seguito dell'incidente.

Resident evil: Milla Jovovich in una scena del film

Quello che troveranno all'interno dell'Alveare, li spingerà ad una disperata fuga per la salvezza. Le avventure continueranno su Infinity+ con l'arrivo degli altri capitoli: Resident Evil: Afterlife (disponibile dal 6 luglio); Resident Evil: Apocalypse (dal 7 luglio); Resident Evil: Extintion (dall'8 luglio); Resident Evil: Retribution (dal 9 luglio) e Resident Evil: The Final Chapter (dal 10 luglio) che andranno a comporre il cofanetto completo della saga per un'estate all'insegna del brivido.

Resident Evil: 6 motivi per cui rimane un guilty pleasure da rivedere