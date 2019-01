Resident Evil: serie TV Netflix in arrivo?

Francesco Bellu

Resident Evil in tv? Così sembra e ad accaparrarsi i diritti per una serie TV del franchise horror della Capcom sarebbe stata Netflix. Questo è quanto si è appreso da un rapporto pubblicato dalla rivista Deadline secondo il quale la produzione verrà affidata alla Constantin Film, la casa di produzione tedesca che sta dietro anche alla saga cinematografica diretta da Paul W. S. Anderson e con protagonista Milla Jovovich.

Al momento le due compagnie sono alla ricerca di uno showrunner per lo sviluppo della sceneggiatura che però manterrà tutti gli elementi distintivi che hanno fatto di Resident Evil un successo non solo nel mondo dei videogame ma anche in sala. La serie si incentrerà soprattutto tra i meandri oscuri della Umbrella Corporation e sulle conseguenze causate da T-virus, ampliandone la narrazione ma allo stesso tempo mantenendosi il più fedele possibile al gioco originario. Fino ad ora né Netflix e né Costantin Film hanno commentato ufficialamente la notizia e c'è da rimarcare che non è la prima volta che si parla di un adattamento televisivo della saga. Già nel 2014 il regista Shawn Lebert era al lavoro su un progetto di questo tipo, ma il distributore - la Mance Media - non ne era convinto, tanto che alla fine è stato abbandonato.

Leggi anche: Netflix: 25 serie TV da vedere

Fino ad ora i vari film, il primo è del 2002, l'ultimo del 2017, hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, un vero e proprio record tra le opere tratte dal mondo dei videogiochi. E rimanendo in tema di games, proprio oggi l'atteso remake di Resident Evil 2 ha debuttato ufficialmente su PlayStation 4, Xbox One e PC.