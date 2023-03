Renfield: Nicolas Cage ha bevuto sangue vero durante le riprese

Il premio Oscar Nicolas Cage vestirà i panni di un Dracula molto atipico in Renfield, film incentrato sull'omonimo servitore del vampiro, interpretato da Nicholas Hoult. Cage sembrerebbe essersi calato così a fondo nella parte da essere arrivato a bere del sangue vero durante le riprese.

"Non ho applicato un vero metodo, ma le zanne erano di ceramica e piuttosto appuntite. Mi sono morso per sbaglio il labbro un paio di volte, bevendo così il mio stesso sangue" ha dichiarato in una recente intervista per promuovere il film.

Renfield: Nicolas Cage ha creato la sua versione di Dracula ispirandosi a suo padre e a Christopher Lee

Nel film Nicholas Hoult interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone e ad eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto dal vincitore dell'Emmy Chris McKay da una sceneggiatura di Ryan Ridley, basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.

L'uscita di Renfield nei cinema italiani è prevista per il 27 aprile.