Renfield: Nicolas Cage ha creato la sua versione di Dracula ispirandosi a suo padre e a Christopher Lee

Nicolas Cage ha parlato del motivo per cui ha deciso di accettare l'iconico ruolo di Dracula nel film Renfield e svelato quali sono state le sue fonti di ispirazione.

Il progetto è diretto da Chris McKay e la sceneggiatura è firmata da Ryan Ridley, sviluppando un'idea avuta da Robert Kirkman, l'artista che ha creato The Walking Dead e Invincible.

In un'intervista rilasciata a ScreenRant, Nicolas Cage ha ammesso che non ha avuto particolari dubbi nell'accettare di recitare in Renfield. La star ha sottolineato: "Dracula è un personaggio a cui non sapevo come dire no. Sono un lettore pieno di entusiasmo, in particolare quando si tratta di Dracula di Bram Stoker".

Il progetto ha quindi entusiasmato Cage: "Ho pensato: 'Questo film potrebbe essere davvero divertente. E in che modo posso contribuire?'. Perché vuoi fare qualcosa di positivo con il personaggio di Dracula, essendo già stato portato sugli schermi così tante volte. E direi che è stato adattato bene, ma la maggior parte delle volte non è stato proposto in modo convincente, e vuoi invece far parte di chi ha realizzato un buon lavoro".

Cage si è così preparato prima delle riprese riguardando i film con al centro il vampiro: "Ho rivisto Langella, Oldman, Lugosi e Lee, e poi ho preso gli elementi che ammiravo, quello che potevo imparare da queste performance come punto di partenza".

Renfield, Nicolas Cage: "Ho sempre saputo che avrei interpretato Dracula prima o poi"

L'attore ha quindi rivelato quale interpretazione l'ha ispirato maggiormente: "Il Dracula di Christopher Lee è il mio preferito, mi piacciono il suo aspetto e la sua voce. E ho pensato che quello è un buon Dracula da usare come modello fisicamente, per quanto riguarda i capelli pettinati all'indietro e quello stile anni '60. Ma, in realtà, il modello più grande per me è stato mio padre perché era qualcuno che, a prescindere dalla stanza in cui entrava, aveva un'aura all'insegna del potere accademico e dell'eloquenza. E sapeva sempre di essere la persona più intelligente in ogni posto dove si trovava. Con Dracula, considerando che è vivo da centinaia di anni, si tratta proprio del fatto che è la persona più intelligente in ogni situazione".

Cage ha voluto ricordare anche un altro lato dell'iconico personaggi: "Dracula è inoltre qualcuno che ha sempre il cuore spezzato". Il vampiro, secondo il suo interprete, deve affrontare una maledizione all'insegna della solitudine e dell'amore non corrisposto: "Penso sia quello che affronta, ma non ho realmente avuto il tempo di analizzarlo o immergermi nella psiche di Dracula. In questo film sto sostenendo la meravigliosa perfomance di Nicholas Hoult nella parte di Renfield. Ma ho avuto la giusta quantità di tempo per capire come avere un impatto con sei o sette scene, e dare al personaggio il modo di rimanere impresso nella mente degli spettatori. E sono felice dei risultati, mi piace questa versione di Dracula".