Nicolas Cage potrebbe tornare nei panni di Dracula anche se Renfield è stato un flop

Nicolas Cage di nuovo nei panni del Conte Dracula? Ecco in quale film potrebbe recitare il ruolo del vampiro già interpretato in Renfield.

Nonostante la non entusiasmante accoglienza al box-office di Renfield, Nicolas Cage potrebbe tornare ad interpretare il Conte Dracula in un nuovo film. A rivelarlo è Chris McKay, regista di Renfield. Universal non è riuscita a far presa sul pubblico, incassando soltanto 26,7 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget pari a più del doppio dell'incasso.

Tuttavia, Chris McKay alla rivista Empire ha aperto alla possibilità di rivedere Cage nel ruolo di Dracula, nonostante sia stato smembrato alla fine del film proprio da Renfield:"Cementerà quei pezzi con l'acqua santa e poi li spargerà presumibilmente in tutto il mondo. Ma all'interno di ciascuna di quelle celle Dracula è ancora vivo e potrebbe eventualmente tornare insieme. Ci sono delle scelte che abbiamo fatto per suggerire che esiste un mondo di cacciatori di vampiri. Non sarebbe un grande salto suggerire che Van Helsing si trova ancora là fuori".

La scelta di Nicolas Cage nel ruolo di Dracula in Renfield è ritenuta come una delle parti migliori del film, grazie alla sua capacità di creare un mix perfetto di commedia e inquietudine, ed è stata ritenuta al livello di alcune delle più grandi interpretazioni del personaggio sul grande schermo. Forse è proprio il Conte Dracula di Nicolas Cage che potrebbe riportare in auge il progetto Universal, magari senza le distrazioni legate agli altri personaggi e con una trama maggiormente incentrata sul ruolo di Cage.

Nel cast di Renfield anche Nicholas Hoult, Awkwafina, Ben Schwartz, Jenna Cannell e Brandon Scott Jones. Il film è uscito nelle sale lo scorso 25 maggio.