Renfield, Nicolas Cage: "Ho sempre saputo che avrei interpretato Dracula prima o poi"

Da fan sfegatato di Nosferatu, la star di Renfield, Nicolas Cage, ha sempre sentito un profondo legame con il Dracula di Bram Stoker e sentiva che il suolo era nel suo destino, come ammette in un'intervista con Total Film.

"Il concetto di Dracula, di per sé, è una sfida", riflette Nicolas Cage. "È già stato fatto così tante volte. È stato fatto molto bene e anche non molto bene. Certamente ammiro Christopher Lee, Frank Langella, Bela Lugosi e Gary Oldman. Ma volevo vedere se potevo portare qualcosa di nuovo nel personaggio. E ho anche sempre saputo che dovevo farlo a un certo punto".

Cage è stato attratto dalla promessa del regista Chris McKay di realizzare una horror comedy dal tono simile a Un Lupo mannaro americano a Londra. Quando il regista lo ha richiamato per un secondo incontro, il divo aveva già trovato il personaggio con la voce, i modi e i movimenti messi a punto.

"Mi sono ispirato a Christopher Lee, in termini di modo di parlare, ma quello era solo un punto di partenza", spiega Cage. "Conoscevo Christopher. Ho fatto una piccola scena con lui in Season of the Witch, e mi è piaciuto molto. Abbiamo avuto molte belle conversazioni, mi ha ricordato un po' mio padre, August. Quindi da quel momento in poi, mio ​​padre è diventato in qualche modo la mia principale fonte d'ispirazione".

Volendo dare al suo Dracula una cadenza inglese ("Mio padre era un professore di letteratura, quindi aveva deciso di parlare in modo distinto"), Cage ha iniziato a infondere le proprie idee nella sceneggiatura di McKay. Come spiega lui: "Più che imitare mio padre o Christopher Lee, volevo lavorare sulla psiche del mio personaggio. Una dipendenza dal sangue non è dissimile dalla dipendenza da alcol, eroina o sesso, quindi ho pensato a come quella lussuria possa portare qualcuno in una dimensione oscura".

Renfield, interpretato da Nicolas Cage, Nicholas Hoult e Awkwafina, uscirà nei cinema italiani il 27 aprile 2023.